Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığına Özçekiç atandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığına İbrahim Özçekiç atandı.

Alınan bilgiye göre, Büyükşehir Belediye Meclisinin yılın son toplantısında aldığı kararla Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı kuruldu.

Daire başkanlığına ise Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü İbrahim Özçekiç getirildi.

Uzun yıllar yerel gazeteler ile Anadolu Ajansı (AA) ve Doğan Haber Ajansında (DHA) muhabir olarak görev yapan Özçekiç, İl Özel İdaresi ile Kayseri Valiliğinde de Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan