Büyükşehir Belediyesi, Balaban Mahallesi'ndeki mesire alanında çalışma yaptı Malatya Büyükşehir Belediyesi Darende ilçesine bağlı Balaban Mahallesi'nde bulunan Şeyh Pınarı Mesire alanında çevre düzenleme ve fidan dikim çalışmaları gerçekleştirdi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Darende ilçesine bağlı Balaban Mahallesi'nde bulunan Şeyh Pınarı Mesire alanında çevre düzenleme ve fidan dikim çalışmaları gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, Balaban Mahallesi'nde 1500 metrekarelik alanda oluşturulan Şeyh Pınarı Mesire alanında ihtiyaç duyulan, 2 kamelya, 8 bank ve çöp kovalarını alana yerleştirdi.

Ayrıca çevre düzenleme çalışmalarının da yapıldığı mesire alanında 143 çeşitli cins ve türden fidanın dikimi de yine Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Balaban Mahalle Muhtarı Cemal Çelebi, "Şeyh Pınarı Mesire alanındaki çalışmalarımıza destek veren başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'a ve mahalle sakinlerine bu desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA