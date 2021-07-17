Büyükşehir Belediyesi bakıma muhtaç bireylerin yanında
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Büyükşehir Belediyesi bakıma muhtaç bireylerin yanında

Büyükşehir Belediyesi bakıma muhtaç bireylerin yanında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bakıma muhtaç 65 yaş ve üstü yaşlı ve engelli vatandaşlara destek eli uzatılıyor, onların yalnızlıkları paylaşılarak ev temizliği, kişisel bakım ve gıda yardımında bulunuluyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bakıma muhtaç 65 yaş ve üstü yaşlı ve engelli vatandaşlara destek eli uzatılıyor, onların yalnızlıkları paylaşılarak ev temizliği, kişisel bakım ve gıda yardımında bulunuluyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler Daire Başkanlığı'na bağlı Yaşlılar Şube Müdürlüğü Aktif Yaşam ve Eğitim Merkezi Evim Dünyalara Bedel Birimi, "Halka Hizmet Hakka Hizmettir" anlayışından hareketle 65 yaş üstü yaşlı ve engelli bireylere hizmet veriyor. Yıl boyunca belli periyotlarla ihtiyaçlı insanların evini temizleyen ekipler, Kurban Bayramı'na az bir zaman kala, bakıma muhtaç vatandaşlara kol kanat geriyor, temel ihtiyaçlarını karşılıyor.

Bayramda misafirler gönül rahatlığıyla ağırlanacak

Ekip, Kurban Bayramı öncesinde yaşlıların evlerine giderek temizlik yapmanın dışında musluklarından kapı kolları gibi en ince onarımlara kadar tadilatlarını gerçekleştiriyor. Camların itinayla silindiği, yerlerin süpürüldüğü, bulaşıklarının yıkandığı, tamiratların yapıldığı, tozların alındığı tertemiz bir evin huzuru içerisinde Kurban Bayramı'nda misafirlerini karşılayacak olan yaşlı vatandaşlar, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'le Evim Dünyalara Bedel ekiplerine, dillerinden teşekkürlerini ve dualarını düşürmüyor.

"Karnımız doyuyor, evimiz temizleniyor"

Hayırsever bir insanın müracaatı üzerine annesinin bu hizmetten faydalandığını dile getiren Genco Turay Çelik, "Yapılan yardımlar gerçekten çok önemli. Her hafta ekipler temizliğe geliyor. Haftanın 3 günü yemeğimizi getiriyorlar. Gerçekten bu yardımın farkına vardığımda çok şaşırdım. Bu yardımda payı olan herkesten Allah razı olsun. Evimizde yer yatağında yatıyorduk. Sağ olsunlar çekyat desteği verdiler. Halılarımızı değiştirdiler" dedi.

Hizmetten faydalanan Emine hanım ise ulaştırılan hizmet için Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkürlerini dile getirerek, "Karnımız doyuyor, evimiz temizleniyor. Ne mutlu bize" ifadelerini kullandı.

Organize edilen hizmet hakkında değerlendirmede bulunan Gazi şehirli vatandaşlar, bayram öncesi ihtiyaçlı bireylerin yüzünde tebessüm uyandırıcı bu çalışmadan memnuniyet duyduklarını ifade etti. - GAZİANTEP

Büyükşehir Belediyesi bakıma muhtaç bireylerin yanında
Büyükşehir Belediyesi bakıma muhtaç bireylerin yanında
Büyükşehir Belediyesi bakıma muhtaç bireylerin yanında
Büyükşehir Belediyesi bakıma muhtaç bireylerin yanında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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