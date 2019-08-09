Büyükşehir Belediyesi Aydın'ı bayrama hazırladı

09.08.2019 16:03

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri ortak yürütülen çalışmalarla Aydın'ın 17 ilçesini Kurban Bayramı'na hazır hale getirdi. Rutin çalışmaların yanı sıra ekipler koordineli bir çalışmayla bütün ilçelerdeki yolların, parkların, mesire alanlarının ve orta refüjlerin bakımlarını yaptı.

Mevsimlik çiçeklerin dikimlerinin yapıldığı alanlarda çiçek parselleri temizlendi, ağaçların ve çalıların budama ve bakım çalışmaları yapıldı. Çalışmalara özellikle Kurban Bayramı tatilinde vatandaşların en önemli tatil tercihleri arasında yer alan Kuşadası ve Didim'de ağırlık verildi.

Diğer taraftan Aydınlıların özellikle akşamları ve hafta sonları aileleriyle birlikte keyifli zaman geçirdikleri Aytepe Mesire Alanı'na 7 bin 800 metrekare çim serilerek burası yemyeşil hale getirildi. Mesire alanında çim serimine devam edilecek.

Başkan Çerçioğlu, "Tüm Türkiye'nin bayramı kutlu olsun"

Tüm Türkiye'nin Kurban Bayramı'nı kutlayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tüm vatandaşları bayramda Aydın'a davet etti. Aydın'ın deniz-kum-güneş turizminin yanı sıra Arapapıştı, Serçin gibi alternatif rotaları da barındırdığının altını çizen Başkan Çerçioğlu "Aydın ören yerleriyle, deniziyle, güneşiyle ve harika doğasıyla da bir cazibe merkezi. Bunun yanı sıra Aydın'ın modern kent kimliğini koruyacak çalışmaları 7 gün 24 saat yapıyoruz. Bu bayramda da hem Aydınlıları hem de kentimize gelecek olan misafirlerimizi tertemiz ve ferah bir kentte karşılayacağız. Tüm vatandaşlarımızı bu bayramda da Aydın'a bekliyoruz" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA