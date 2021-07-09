Büyükşehir Belediyesi Aslan Balığı Avcılık Yarışması düzenliyor
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Büyükşehir Belediyesi Aslan Balığı Avcılık Yarışması düzenliyor

Büyükşehir Belediyesi Aslan Balığı Avcılık Yarışması düzenliyor
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Büyükşehir Belediyesi Aslan Balığı Avcılık Yarışması düzenliyorAntalya Büyükşehir Belediyesi, istilacı türlerden olan aslan balığı ile mücadele amacıyla 11 Temmuz Pazar günü saat 07.

Büyükşehir Belediyesi Aslan Balığı Avcılık Yarışması düzenliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, istilacı türlerden olan aslan balığı ile mücadele amacıyla 11 Temmuz Pazar günü saat 07. 00'de Konyaaltı Sahili'ndeki Varyant EKDAĞ Sosyal Tesisleri'nde ödüllü zıpkınla Aslan Balığı Avcılık Yarışması düzenleyecek.

Bir belediye tarafından Türkiye'de ilk kez düzenlenen yarışma ile yenilebilir olan zehirli aslan balığının ekonomiye kazandırılması ve farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kızıldeniz'den Süveyş Kanalı ile kıyılarımıza ulaşarak yayılım gösteren ve yerleşik türlere ve deniz ekosistemine zarar veren zehirli aslan balığı ile mücadele ederek biyoçeşitliliğin ve deniz ekosisteminin korunmasına katkı sağlamak amacıyla etkinlikler düzenliyor.

VARYANT EKDAĞ TESİSLERİNDE

Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü, bu kapsamda 11 Temmuz Pazar günü saat 07. 00'de Konyaaltı Sahili'ndeki Varyant EKDAĞ Sosyal Tesisleri'nde zıpkınla Aslan Balığı Avcılık Yarışması gerçekleştirecek. Bir belediye tarafından Türkiye'de ilk kez düzenlenen yarışma sonunda avlanan aslan balıklarının tadımı da yapılacak.

TAKIMLAR BAŞVURABİLECEK

Ödüllü yarışmaya katılmak isteyenler Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü'ne (0 242 249 54 99) başvurabilecek. Yarışmaya üç kişiden oluşan takımlar müracaat edebilecek. Her bir takım, tekne kullanan kişi (tekne kaptanı), kovacı ve serbest dalış yarışmacından (avcı/zıpkın) oluşacak.

RAPOR SUNULACAK

Müracaat esnasında yarışmacıların aile hekimi veya dengi sağlık kuruluşundan "dalış yapabilir" ya da "yüzme faaliyetinde bir sakınca yoktur" raporunu sunmaları ve yarışma başvuru formunu doldurmaları yeterli olacak. Yarışmaya Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresi'ne sahip ticari balıkçılar katılamayacak.

Yarışma sonunda avlanan aslan balığı sayısı ve avlanan en büyük aslan balığı kategorinde ödül verilecek.

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Kaynak: Habermetre

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