Büyükşehir Belediyesi Aşevi yeni yerine taşındı
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muhittin Böcek, Antalya, Güncel

Büyükşehir Belediyesi Aşevi yeni yerine taşındı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Aşevi, yeni binasına taşındı.

10.03.2020 14:07 | Son Güncelleme: 10.03.2020 14:07
Büyükşehir Belediyesi Aşevi yeni yerine taşındı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Aşevi, yeni binasına taşındı. Kapasitesi artırılan aşevi daha temiz ve hijyenik koşullarda hizmet veriliyor.


Antalya Büyükşehir Belediyesi, uzun yıllardan bu yana Toptancı Hal Kompleksi içerisinde yetersiz koşullarda hizmet vermeye çalışan Aşevi'ni yeni binasına taşıdı. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ihtiyaç sahiplerine daha temiz ve hijyenik şartlarda hizmet verilmesi talimatının ardından Aşevi, Büyükşehir Belediyesi'nin Duraliler'de hizmet birimlerinin olduğu binada oluşturulan yeni yerinde hizmet vermeye başladı. Kapasitesi de artırılan Aşevinde gıda mühendisleri kontrolünde her gün büyük bir özenle hazırlanan 3 çeşit yemek, sosyo-ekonomik yönden ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen ve yemek yapamayacak durumda olan Antalyalıların sofrasında yerini alıyor.


Yemekler özenle hazırlanıyor


Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı aşevinde gece 01.00'de başlayan mesai sabahın ilk ışıklarına kadar devam ediyor. 3 gıda mühendisi ve 1 diyetisyenin kontrolünde hazırlanan menüler 5 aşçı ve yardımcı personel tarafından pişiriliyor. Maske, bone ve eldiven kullanan personel tarafından büyük bir özen ve titizlikle yıkanan, doğranan malzemeler dev kazanlarda pişiriliyor. Aynı titizlikle sefer taslarına konulan yemekler, Büyükşehir Belediyesi'nin dağıtım araçlarıyla her gün Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı'ndaki 552 aileye ulaştırılıyor.


Evsizlere yardım


Antalya Büyükşehir Belediyesi Aşevi'nde ayrıca her gün evsizlere, Atatürk Devlet Hastanesi'nde hasta yakınlarına, Akdeniz Üniversitesi'nde öğrencilere ve Akdeniz Sanayi Sitesi'nde esnaflara dağıtılmak üzere sabah çorbası hazırlanıyor. Belediye Huzurevi, Kadın Sığınma Evi, Büyükşehir Belediyesi Hasta ve Hasta Yakınları Sosyal Tesisi, Mavi Ev, Antalya Büyükşehir Belediyesi Kreşlerine de Aşevi'nde hazırlanan yemekler gönderiliyor. Muharrem ayında Antalyalılara ikram edilen aşureler ile dini ve özel günlerde ikram edilen helva ve lokmalarda aşevinden çıkıyor.


7 yıl önce eşi felç geçiren ve yatağa bağımlı hale gelen Hamit Akçıra da Antalya Büyükşehir Belediyesi aşevinden her gün yemek yardımı alıyor. Verilen hizmetten son derece memnun olduğunu dile getiren Akçıra, "Belediyeden görevliler her gün yemeğimizi getirip veriyor. Sağ olsunlar. Hepsinden Allah razı olsun" dedi.


Babası ve erkek kardeşi ile yaşayan Serpil Kaya da "Her gün sıcak yemeğimizi alıyoruz" diye belirtti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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