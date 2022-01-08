Büyükşehir Belediyesi Aşevi hizmete başladı

ERENLER, SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Erenler ilçesinde yapımı tamamlanan aşevi, hizmete başladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Erenler ilçesi Dilmen Mahallesi'nde hayata geçirilen yeni yerinde hizmete başladı. Aşevini ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Furkan Beşel ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Rami Murat Topuz'dan çalışmalara ilişkin bilgiler aldı. Aşçı ve görevlilere çalışmalarında kolaylık dileyen Başkan Yüce, bölge sakinleriyle de görüştü. Aşevinin Sakarya'da dayanışma ve paylaşmanın en güzel adreslerinden biri olacağını ifade eden Başkan Yüce, ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya, tüm imkanlarını seferber etmeye devam edeceklerini dile getirdi.

Hijyenik şartların tümüyle sağlandığı aşevi ile ihtiyaç sahibi vatandaşların yanı sıra yaşlı, engelli ve kimsesizlere de ulaşacaklarını söyleyen Başkan Ekrem Yüce, "Hazırlanan yemekleri ekiplerimiz vasıtasıyla hanelere ulaştırıyoruz. Ayrıca aşevi bünyesinde oluşturduğumuz alanda da hemşehrilerimiz günün belirli saatlerinde sıcak yemeğe ulaşılabilecek. Sosyal belediyecilik anlayışımızın en özel adımlarından biri olan aşevinin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Hz. Peygamberimizin 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' hadisi sorumluluklarımızı artırıyor. İnşallah Sakarya'da dayanışma ve paylaşma kültürünü yaygınlaştıracak, iyilik ve güzelliklerle vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Yılın her günü aşevimiz marifetiyle hanelere, gönüllerle ulaşacağız. Rabbim bereketli eylesin" dedi. - SAKARYA