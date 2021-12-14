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Büyükşehir Belediyesi aralık ayı meclis toplantısı ikinci oturumu yapıldı

Büyükşehir Belediyesi aralık ayı meclis toplantısı ikinci oturumu yapıldı
AA / Bekir Ömer Fansa - Haberler | Güncel

Adana Büyükşehir Belediyesi aralık ayı meclis toplantısı ikinci oturumu yapıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi aralık ayı meclis toplantısı ikinci oturumu yapıldı.

Meclis Başkan Vekili Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik başkanlığında Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda düzenlenen toplantıda, yoklamanın ardından bir önceki oturumun tutanakları oylanarak kabul edildi.

Gündem dışı konuşmalarının ardından gündemdeki ilgili tekliflerin komisyonlara sevki oylandı.

Akgedik, oturumu yarın saat 13.00'e erteledi.

AA / Bekir Ömer Fansa - Son Dakika Haberleri

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