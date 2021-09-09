Büyükşehir Belediyesi Araban'daki kırsal yolları asfaltlıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Araban ilçesinin kırsal mahallerinde asfalt çalışması yürütüyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Araban ilçesinin kırsal mahallerinde asfalt çalışması yürütüyor.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, gazetecilere, Sarıtepe, Karabab, Başpınar, Altınpınar, Gümüşpınar ve Tepebaşı mahalleleri bağlantılı yollarında kaplama asfalt çalışmalarının yürütüldüğünü belirtti.

Ekiplerin kırsal mahallelerin yollarının altyapısını uzun süreli çözmek amacıyla genişletme ve dolgu çalışmalarına ağırlık verdiğini anlatan Doğru, şunları kaydetti:

"Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince başlatılan çalışmalar tüm kırsal mahallelerimizin yolları tamamlanana kadar aralıksız devam edecektir. Çalışmalar için Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin'e, Fen İşleri Daire Başkanı Sayın Sevda Usalp ve ekiplerde çalışan tüm personellere teşekkür ederim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama