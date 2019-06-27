Büyükşehir Belediyesi, Ar-Ge ve İnovasyon Daire Başkanlığı kurdu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, "Ekonomik Gelişim Ar-Ge ve İnovasyon Daire Başkanlığı"nı kurdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ekonomik Gelişim Ar-Ge ve İnovasyon Daire Başkanlığı, sanayi ve ticaret şehri olan Gaziantep'in turizm ve tarım alanın yanı sıra öne çıkan gastronomi ve kültür varlıkları ile inovasyon potansiyelini açığa çıkarmak, geliştirmek, bu potansiyeli daha çok vurgulayarak ulusal ve uluslararası düzlemde hak ettiği konumda yer almasını sağlamayı hedefliyor.

Daire başkanlığı, etkin vatandaş katılımıyla sıra dışı bakış açılarını kullanarak inovasyona dayalı hizmet anlayışını hayata geçirmek, akıllı şehircilik, sosyal inovasyon bağlamında inovasyonun kentin dokusuna nüfuz etmesi için kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, odalar, sivil toplum kuruluşları gibi ilgili diğer birçok paydaşla inovasyon bazlı bir ekosistem kurmak ve paydaşlarla birlikte hareket ilkesi doğrultusunda üretilecek ortak projelerle kentin gelişimine ve ekonomik kalkınmasına da katkı sağlamayı amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Ekonomik Gelişim Ar-Ge ve İnovasyon Daire Başkanı Meryem Arslan, uluslararası arenada inovasyonu hızlandırıcı etkisi kabul edilmiş olan Living Lab organizasyonuyla her kesimden vatandaşların kentin gelişiminde söz sahibi olmasını istediklerini belirterek, "Kentin yönetimine üretilen projelerle daha çok katılım sağlamasını ve böylece Gaziantep'in demokratik inovasyonu benimsemesini sağlamak istiyoruz. Dünyanın en eski şehirleri arasında ilk on sırada yer alan Gaziantep'in inovasyon konusunda da kadim olduğunu açığa çıkarmak hedeflerimiz arasındadır." ifadelerini kullandıb

Arslan, kurulan birimle Gaziantep'te Ar-Ge ve İnvasyon alanına önemli katkı sunmak istediklerini dile getirdi.

Kaynak: AA