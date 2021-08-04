Büyükşehir Belediyesi, Ankara'da çıkan yangının kısa sürede kontrol altına alındığını duyurdu
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Büyükşehir Belediyesi, Ankara'da çıkan yangının kısa sürede kontrol altına alındığını duyurdu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Büyükşehir Belediyesi, Ankara'da çıkan yangının kısa sürede kontrol altına alındığını duyurdu Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Hızlı Tren Garı'nın yanında bulunan bir binada inşaatında çıkan yangının bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına...

- Büyükşehir Belediyesi, Ankara'da çıkan yangının kısa sürede kontrol altına alındığını duyurdu

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Hızlı Tren Garı'nın yanında bulunan bir binada inşaatında çıkan yangının bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındığını bildirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ankara Hızlı Tren Garı'nın yanında bulunan bir binada inşaat malzemelerinin yandığına dair gelen ihbarlar üzerine Ankara İtfaiyesi ekiplerimiz bölgeye sevk edilmiş olup yangın kısa sürede kontrol altına alınmıştır. Yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürdürülmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Büyükşehir Belediyesi, Ankara'da çıkan yangının kısa sürede kontrol altına alındığını duyurdu
Büyükşehir Belediyesi, Ankara'da çıkan yangının kısa sürede kontrol altına alındığını duyurdu
Büyükşehir Belediyesi, Ankara'da çıkan yangının kısa sürede kontrol altına alındığını duyurdu
Büyükşehir Belediyesi, Ankara'da çıkan yangının kısa sürede kontrol altına alındığını duyurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Cenik

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