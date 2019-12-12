Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol, Gizem Sezer'i transfer etti
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol, Gizem Sezer'i kadrosuna kattı.
12.12.2019 16:56 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:56
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol, Gizem Sezer'i kadrosuna kattı.
Akdeniz ekibi, 1,94 metre boyunda ve 25 yaşındaki pivot oyuncuyu transfer etti.
Gizem Sezer, sezona Bellona Kayseri Basketbol'da başlamıştı.
Kaynak: AA
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