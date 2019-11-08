Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol galibiyet peşinde

08.11.2019 11:36 | Son Güncelleme: 08.11.2019 11:41

Nutrition Herbalife Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol Kulübü Başkanı Mehmet Işıkay, yarın Ankara deplasmanında karşılaşacakları Çankaya Üniversitesi maçını kazanarak Adana'ya mutlu döneceklerini söyledi.



Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol Kulübü, yarın ligde beşinci maçına çıkıyor. Dün karayoluyla Ankara'ya hareket eden kafileyi, Başkan Mehmet Işıkay ile yöneticiler yalnız bırakmadı.



Çankaya Üniversitesi maçını kazanarak üzerlerinde dolaşan kara bulutları dağıtacaklarını ifade eden Başkan Işıkay, hafta içi yapılan çalışmaların meyvelerini toplamak istediklerini söyledi.



Öte yandan Çankaya Üniversitesi- Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol maçı 13.30'da TBFTV'den naklen yayınlanacak.



Adams galibiyete inanıyor



Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol takımının ABD'li pivotu Danielle Shawn Adams, forma giydiği 3 karşılaşmada 25 sayı ortalamasıyla oynayarak takımın en skorer ismi oldu. 30 yaşındaki tecrübeli oyuncu Çankaya maçında da elinden geleni yapacağını ve kazanarak moral kazanmak istediklerini söyledi. - ADANA

Kaynak: İHA