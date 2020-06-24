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Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol'da FIBA Avrupa Kupası'na katılım sevinci

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol'un başantrenörü Mehmet Özkan, gelecek sezon FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda mücadele edeceklerini ve bunun mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

24.06.2020 11:10 | Son Güncelleme: 24.06.2020 11:17

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol'un başantrenörü Mehmet Özkan, gelecek sezon FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda mücadele edeceklerini ve bunun mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) ligleri küme düşme olmaksızın sonlandırdığını anımsatırken, bu kararın ardından ligdeki sıralamanın oluştuğunu, Avrupa kupalarına katılım hakkı kazandıklarının da kendilerine yazılı olarak bildirildiğini dile getirdi.

Özkan, bazı takımların Avrupa kupalarına katılmak istememesi nedeniyle kendilerine bu hakkın verildiğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki sezon Adana'yı FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda temsil edeceğiz. Bunun için mutluyuz ve gururluyuz. Geçtiğimiz sezon takımı kurarken, Avrupa kupalarına katılmayı istemiştik. Böyle bir şeyi başardığımız için mutluyuz. Adana daha önce Avrupa kupalarında başka takımlarla birçok kez temsil edildi ama bu kulübümüz için bir ilk. İlk defa Avrupa kupalarına katılıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. İlk hedefimiz gruptan çıkabilmek. Daha sonrasının planlarını o zaman değerlendirmek lazım."

"Rotasyonumuzun geniş olması lazım"

Özkan, yeni sezon için transfer çalışmalarına başladıklarını aktardı.

"Transferde çok erken davranan bir kulüp değiliz, bu bizim stratejimiz." diyen Özkan, "Çok çabuk hareket edemiyoruz, kısıtlı bütçeyle takımı götürmeye çalışıyoruz. Oyuncuların ilk talep ettikleri rakamları sunmamız mümkün değil. O zaman sezonu bitiremeyiz. En uygun rakamlara, en uygun oyuncuları bulmaya çalışıyoruz. Bunun için ben ve ekibim, aynı zamanda başkanımız çok ciddi mesai veriyoruz. Umarım geçen seneki uyumlu 3'lü yabancı kurgusunu tekrar yakalayabiliriz." ifadelerini kullandı.

Kaliteli Türk oyunculara ihtiyaçları olduğuna dikkati çeken Özkan, "Avrupa'da da oynayacağımız için rotasyonumuzun geniş olması lazım. Çalışmalarımız başladı. Yaklaşık 10 gün sonra transferlerimizi açıklamaya başlarız." diyerek sözlerini tamamladı.

Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol'da FIBA Avrupa Kupası'na katılım sevinci

Kaynak: AA

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