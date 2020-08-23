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Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol'da Avrupa Kupası'nda ilk hedef gruptan çıkmak - ADANA

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol, ilk kez katıldığı FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda, grupta ilk iki takım arasında yer alıp bir üst tura yükselmeyi hedefliyor.

23.08.2020 12:44 | Son Güncelleme: 23.08.2020 12:49

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol, ilk kez katıldığı FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda, grupta ilk iki takım arasında yer alıp bir üst tura yükselmeyi hedefliyor.

Kupada Hatay Büyükşehir Belediyespor, Rusya ekibi Sparta&K Moscow Region Vidnoje ve Macaristan takımı VBW CEKK Cegled ile C Grubu'nda yer alan Adana ekibinde, ilk kez Avrupa'da mücadele etmenin heyecanı yaşanıyor.

Transferlerini tamamlayıp gelecek hafta antrenmanlara başlayacak Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda ilk hedef olarak grupta ilk iki takım arasında yer alıp, bir üst tura yükselmeyi amaçlıyor.

Başantrenör Mehmet Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon hazırlıkları öncesinde transfer çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Takım bütçesinin göz önünde bulundurarak transferler yapacaklarını belirten Özkan, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki sezona dair çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. Açıkçası transfer süreci bizim için kolay olmuyor. İnce eleyip sık dokumamız gerekiyor. Bütçeyi, ödenebilir bir bütçe haline getirmemiz gerekiyor ki herhangi bir sıkıntı yaşamadan yıl sonunu görebilelim. Çok oyuncuyu inceleyip, görüşmek zorunda kalıyoruz. Bunlarda da neticeye varmak üzereyiz. Önümüzdeki haftadan itibaren kulübümüz yabancı ve Türk oyuncu transferlerimizi açıklamaya başlar. Önümüzdeki hafta sezonu açacağız, antrenmanlara başlayacağız."

"Bu sene takımımız kazanmaya odaklı olacak"

Özkan, gelecek sezon, oyun sistemlerinin geçen seneden daha farklı olacağının bilgisini vererek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen sene istediğim seviyede yüksek tempoda oynayamamıştık. Rotasyonumuz çok dardı ve uzun oyuncumuzu 40 dakika kullanmak zorunda kalıyorduk. Yabancılarımızın tamamı ve Türk oyuncularımız müthiş katkı yaptı. Geçen seneyi skorer bir takım olarak geçirdik. Bu sene takımımız, biraz daha mücadele gücü yüksek, rakiplerini durdurarak kazanmaya odaklı olacak. Belki çok yüksek skor bulamayabiliriz. Yine maçları kazanmaya ortak olacak bir sistem organize ediyoruz. Oyuncuları da buna göre seçtik. Koşan, mücadele eden, hırslı, kazanmak için kavga eden oyunculardan kurulu bir takım olacağız."

Avrupa Kupası'nda Hatay Büyükşehir Belediyespor'la aynı grupta yer aldıklarını anımsatan Özkan, şunları kaydetti:

"Bunun yanı sıra Rusya ve Macaristan'dan takımlar var. Grupta Hatay Büyükşehir Belediyespor'u şanslı buluyorum. İki takım çıkıyor. Biz de diğer takımlarla mücadelemizi sürdürüp umarım ikinci olarak bir üst tura çıkar ve eşleşmedeki rakibimizi bekleriz. Hatay Büyükşehir Belediyespor gruptan yüzde yüz çıkar diye düşünüyorum. Hatay'ın dışında kalan 3 takım arasında bence eşit şans var. Gününde olan, ev sahibi avantajını kullanan takım başarılı olur. Takımım adına Avrupa Kupası'nda iddialı olduğumuzu söylüyorum. Umarım ilk sezonumuzda bir üst tura çıkabiliriz."

Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol'da Avrupa Kupası'nda ilk hedef gruptan çıkmak - ADANA

Kaynak: AA

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