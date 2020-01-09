Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol, Burcu Çiğil'i transfer etti
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol, Burcu Çiğil'i kadrosuna kattı.
09.01.2020 16:16 | Son Güncelleme: 09.01.2020 16:16
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol, Burcu Çiğil'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Akdeniz ekibinin 1,82 boyunda ve 30 yaşındaki Burcu Çiğil'i transfer ettiği belirtilerek "Ailemize hoş geldin Burcu" denildi.
Tecrübeli oyuncu, son olarak Mersin Büyükşehir Belediyespor'da forma giymişti.
Kaynak: AA
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