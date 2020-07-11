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Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol, başantrenör Mehmet Özkan'la yola devam edecek

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol, başantrenör Mehmet Özkan'ın sözleşmesini bir yıl uzattı.

Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol, başantrenör Mehmet Özkan'la yola devam edecek
11.07.2020 14:27 | Son Güncelleme: 11.07.2020 14:37

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol, başantrenör Mehmet Özkan'ın sözleşmesini bir yıl uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Başantrenörümüz Mehmet Özkan ile 1 yıl daha beraberiz. Yeniden hoş geldin koç." ifadeleri kullanıldı.

Akdeniz ekibi, gelecek sezon FIBA Avrupa Kupası'nda da mücadele edecek.

Kaynak: AA

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