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Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol 88-62 Samsun Canik Belediyespor

Salon: Adana AtatürkHakemler: Sertan Kırklar, Cemil Uygül, Sedef YarıcıBüyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: Nur Nihan Dabakoğlu, Sera Özelçi 2, Adams 28, Prince 8, Dikaioulaku 17, Burcu Çiğil, İrem Naz Topuz 14, Gizem Sezer 4, Nuran Tutsak 9, Sevgi Tonguç 6, Sinem TaştanSamsun Canik...

11.01.2020 19:38 | Son Güncelleme: 11.01.2020 19:38
Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol 88-62 Samsun Canik Belediyespor

Salon: Atatürk


Hakemler: Sertan Kırklar, Cemil Uygül, Sedef Yarıcı


Büyükşehir Belediyesi Adana : Nur Nihan Dabakoğlu, Sera Özelçi 2, Adams 28, Prince 8, Dikaioulaku 17, Burcu Çiğil, İrem Naz Topuz 14, Gizem Sezer 4, Nuran Tutsak 9, Sevgi Tonguç 6, Sinem Taştan


Samsun : Nikolic, Madden 4, Neslihan Külekçi 6, Neslihan Demir 2, Trajchevska 6, Dilan Çelik 6, Fatma Dilara Azaklı, Bilgesu Erduran, Saadet Aysu Keskin 14, Harris 18, Kayra Güler Sağlam 6


1. Periyot: 22-10


Devre: 48-34


3. Periyot: 79-46

Kaynak: Hürriyet

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