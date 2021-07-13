Büyükşehir Belediyesi 435 Mahalleyi Ziyaret Etti
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Büyükşehir Belediyesi 435 Mahalleyi Ziyaret Etti

Büyükşehir Belediyesi 435 Mahalleyi Ziyaret Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Aydin Büyüksehir Belediyesi "Büyüksehir Sahada" uygulamasi kapsaminda bütün bürokratlariyla Aydin'in her ilçesinde 60 mahallede daha vatandaslarla bulustu.

Aydin Büyüksehir Belediyesi "Büyüksehir Sahada" uygulamasi kapsaminda bütün bürokratlariyla Aydin'in her ilçesinde 60 mahallede daha vatandaslarla bulustu. Vatandaslarin Büyüksehir Belediyesi'nden talepleri merkeze alinarak gerçeklestirilen ziyaretlerle simdiye kadar toplam 435 mahalleye gidildi. Önümüzdeki dönem yatirim programinin temelini olusturacak olan vatandaslarin talepleri birer birer yerine getirilecek.

"Büyüksehir Sahada" uygulamasiyla katilimci belediyeciligi üst seviyeye çikarmak için gerçeklestirilen toplantilarda bürokratlar tarafindan vatandaslara mahallelerine ve ilçelerine yapilan yatirimlar anlatildi. Yapilacak yeni yatirimlar için vatandaslarin talepleri de dinlenirken toplantilara Aydin Büyüksehir Belediyesi'nin ve Aydin Su ve Kanalizasyon Idaresi Genel Müdürlügü'nün (ASKI) tüm bürokratlari katildi. Toplantilarda vatandaslar ve muhtarlar Büyüksehir Belediyesi'nin ve ASKI'nin verdigi hizmetlerden çok memnun olduklarini, ihtiyaç duyulan her anda yanlarinda olundugunu söyledi.

Baskan Çerçioglu: Talepleri gerçeklestirecegiz

Büyüksehir Belediyesi'nin katilimci belediyecilik anlayisini üst seviyede uyguladigini söyleyen Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu ise "Yatirimlarimizi vatandaslarimizin talepleri ve ihtiyaçlar dogrultusunda da gerçeklestiriyoruz. Vatandaslarimizin isteklerini yatirim programimiza alip gerçeklestirecegiz" ifadelerini kullandi.

Kaynak: Habermetre

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