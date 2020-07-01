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Büyükşehir Belediyesi, 4 yılda 150 kilometre otomatik sulama sistemi döşeyecek

Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, refüjlerdeki yeterli verim sağlamayan eski sulama sistemini otomatik sulama sistemi ile değiştiriyor.

Büyükşehir Belediyesi, 4 yılda 150 kilometre otomatik sulama sistemi döşeyecek
01.07.2020 11:20 | Son Güncelleme: 01.07.2020 11:23

Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, refüjlerdeki yeterli verim sağlamayan eski sulama sistemini otomatik sulama sistemi ile değiştiriyor. 2024 yılına kadar 150 kilometrelik otomatik sulama sistemine ulaşmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, su ve enerji tasarrufu sağlayan sistemle arazözlerin trafikte oluşturduğu tehlikeleri de ortadan kaldıracak.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, başta refüjler olmak üzere kentin farklı noktalarına otomatik sulama sistemi döşemeye başladı. Sulama kalitesini artıran otomatik sulama sistemi çalışmaları, Adnan Menderes Bulvarı Hilton Kavşağında bin metre uzunluktaki refüjde devam ediyor. 6 vana ve vana başına 100 adet mp-rotatordan oluşan otomatik sulama sistemi, daha önce Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki refüjde Yenişehir Kampüsü ile Babil Kavşağı arasında uygulanmıştı.

Su ve enerji tasarrufu sağlanıyor

Suyun ekonomik kullanımı, enerji tasarrufu ve homojen bir yeşil alan sağlayan otomatik sulama sistemi, refüjün yanından geçen araçların oluşturduğu hava boşlukları ile rüzgarın neden olduğu güvenlik problemlerini ve en önemlisi arazözlerin trafikte oluşturduğu tehlikeleri ortadan kaldırıyor.

4 bin 200 bitki dikildi

Öte yandan, kentin farklı noktalarında mevsimlik bitki dikimine devam eden Büyükşehir ekipleri, İsmet İnönü Bulvarı Orduevi ile Hilton Kavşağı arasındaki 2 bin 200 metrelik refüjün tamamına 2 bin 200 adet gold taflan ve 2 bin adet bodur alev çalısı dikimi gerçekleştirdi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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