Büyükşehir Belediyesi 4 Beton Santrali Kuruyor
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Büyükşehir Belediyesi 4 Beton Santrali Kuruyor

Büyükşehir Belediyesi 4 Beton Santrali Kuruyor
Habermetre - Haberler | Toplum

İlçelerin yol problemlerini ortadan kaldırmak için çalışmalarına devam eden Samsun Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarını hızlandırdı.

İlçelerin yol problemlerini ortadan kaldırmak için çalışmalarına devam eden Samsun Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarını hızlandırdı. 2019 yılında 121 kilometresi beton olmak üzere 448 kilometre, 2020 yılında 191 kilometresi beton 1203 kilometre ve son 6 ayda ise 44 kilometresi beton 95 kilometre yol yapan belediye, 2021 yılı sonuna kadar da 1456 kilometre yolu hizmete alacak.

Pandemi sebebiyle beton birim fiyatlarındaki yüksek artışı dikkate alan Büyükşehir Belediyesi, betonu kendi bünyesinde üretmek için 3'ü sabit 4 adet beton santrali kurup, 16 mikser alacak. Santral yatırımıyla beton maliyetini yüzde 50 oranında düşürmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılı sonu itibariyle de elde edeceği tasarrufla kara geçecek.

Beton santrali konusunda değerlendirmede bulunan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, santraller sayesinde önemli kar elde edeceklerini söyledi. 17 ilçedeki yol sorunlarını daha kısa sürede çözüme kavuşturma imkanına sahip olacaklarını ifade eden Başkan Demir, "2023 hedeflerimiz kapsamında Samsun'un tüm yol ve su problemlerini ortadan kaldıracak yatırımlarımız sürüyor. Ekiplerimiz sahada büyük bir gayretle çalışıyor. Beton yollar, kırsal mahallelerimiz için uzun ömürlü imalatlardır. İlçelerimizde ve sanayi bölgelerimizin yollarında betonu kullanıyoruz. Üzerine de sıcak asfalt döktüğümüzde çok kaliteli yollar yapmış olacağız. Lakin metreküp başına artan beton fiyatları çok yükseldi. Biz de belediye kaynaklarını etkin ve verimli kullanmak, az maliyetle çok iş yapmak zorundayız. Bu nedenle kendi betonumuzu kendimiz üreterek maliyeti yüzde 50 oranında düşüreceğiz" dedi.

Belediye bünyesinde 4 adet beton santrali kurmak için hazırlıklara başladıklarını dile getiren Başkan Demir, "Maliyet yüksekliğinden dolayı beton alım ihalelerini iptal ederek 4 beton santrali kurma kararı aldık. Bunlardan 3'ü sabit, 1 tanesi ise mobil olacak. 16 adet de mikser alıyoruz. Firmayla anlaşarak resmi işlemlerin tamamlanmasını bekliyoruz. Mikserlerle birlikte santrallerin toplam kurulum maliyeti 40 milyon TL. Bunları almayıp özel sektöre ihale etseydik 45 milyon TL ödeyecektik. Şuan 5 milyon TL kar elde ettik. Önümüzdeki sene yapacağımız beton yolla hem tesisi hem de firmaya ödeyeceğimiz parayı kafa kafaya getiriyoruz. Sonraki sene de beton santrali, mikser maliyeti olmayacağı için yılda 25 milyon TL tasarruf yapmış olacağız. Yani piyasadan aldığımızın yarısına beton üreteceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Habermetre

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