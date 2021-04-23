Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan sevincini evlere taşıdı
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Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan sevincini evlere taşıdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan sevincini evlere taşıdı Ordu Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlediği etkinlikle çocuklara evlerinde sürpriz yaparak, onlara çeşitli hediyeler ulaştırdı.

Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan sevincini evlere taşıdı

ORDU - Ordu Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlediği etkinlikle çocuklara evlerinde sürpriz yaparak, onlara çeşitli hediyeler ulaştırdı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Ordu'da da pandeminin gölgesinde kutlanıyor. Pandemi koşulları dolayısıyla sokaklarda kutlamaların yapılmaması üzerine evlerinde kalan çocukları unutmayan Ordu Büyükşehir Belediyesi, anlamlı bir sürpriz hazırladı. Düzenlenen etkinlik kapsamında Ordu Büyükşehir Belediyesi İştiraki ORBEL A.Ş. tarafından hazırlanan ve içerisinde Türkiye'nin ilk yerli ve milli karakteri "Şakrak"ın hikaye kitabı, çantası ve Türk Bayrağı bulunan hediye paketleri 19 ilçede bulunan çocuklara kargo ile gönderildi.

Kuryelerin teslim ettiği kargoları açan çocuklar Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in hediyeleri ile karşılaştı. Hediyeleri alarak büyük sevinç yaşayan çocuklar ve onların sevincine ortak olan ebeveynler Başkan Güler'e hediyeleri ve temennileri dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in çocukları asla unutmadığını ve böyle bir sürpriz hazırlanmasını istediğini belirten ORBEL Genel Müdürü Muhammet Günaydın, hediyelerin 19 ilçedeki çocuklara ulaştırıldığını söyledi. Günaydın, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'in talimatları doğrultusunda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle çocuklara yönelik bir etkinlik düzenliyoruz. Obeziteye karşı farkındalık oluşturmak, doğal beslenmeyi vurgulamak, özellikle organik tarımın yaygın olduğu Ordu'muzun ürünlerinin tanıtıldığı Şakrak '6 Büyük Sır' kitabımızı, çantasını ve Türk Bayrağını 19 ilçemizdeki çocuklarımıza hediye ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan sevincini evlere taşıdı
Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan sevincini evlere taşıdı
Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan sevincini evlere taşıdı
Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan sevincini evlere taşıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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