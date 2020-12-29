Büyükşehir Belediyesi, 2021'de sosyal projelere 49 milyon lira ayırdı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 41 milyon 296 bin liralık bütçeyle sosyal projelerde Mersinlilere destek olurken, 2021 yılı için de sosyal hizmetlerdeki büyük projeler için 49 milyon 662 bin lira ayırdı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 41 milyon 296 bin liralık bütçeyle sosyal projelerde Mersinlilere destek olurken, 2021 yılı için de sosyal hizmetlerdeki büyük projeler için 49 milyon 662 bin lira ayırdı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, 2020 yılına 41 milyon 296 bin liralık bütçeyle başladı. Büyükşehir, söz konusu bütçeyle yıl içerisinde Halk Kart'tan yararlanan ihtiyaç sahibi 17 bin 699 haneye toplam 10 milyon 401 bin 690 liralık destek sundu. Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerini kazanan 7 bin 384 öğrenciye toplam 8 milyon 524 bin 55 lira öğrenim yardımında bulundu. Ayrıca 935 bin 425 liralık bütçeyle Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinde ücretsiz bir şekilde üniversiteye hazırlanan 3 bin 856 öğrencinin eğitimine katkı yapıldı.

Salgında da afette de vatandaşlara yardım eli uzatıldı

2020 yılının ilk ayında Mersin'de yaşanan selde, Elazığ'da ve İzmir'de yaşanan depremde ve yıl içerisinde yaşanan tüm doğal afetlerde vatandaşlara yardım eli uzatan Büyükşehir Belediyesi, evi yanan, sel ve diğer doğal afetlerden dolayı zarar gören 207 haneye eşya yardımı yaptı. Mart ayında Türkiye'de de görülmeye başlanan salgın sürecinde ise sosyal yardımlara ağırlık veren belediye, 'El Bebek Gül Bebek' projesini başlattı. Salgın sürecinde ekonomik sıkıntılar yaşayan bebekli 13 bin 101 aileye bebek paketleri ulaştırıldı.

Aşhaneden yüz binlerce yurttaşın sofrasına AŞ ulaştı

"1 Ekmek 1 Çorba" projesini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, salgın sürecinde 'Mahalle Mutfakları'nı da açarak dezavantajlı mahallelerdeki vatandaşlara 3 TL'ye 3 çeşit yemek hizmeti vermeye başladı. Büyükşehir, salgın sürecinde merkezdeki aşhanesinin yanı sıra Tarsus'ta da bir aşhane açtı ve 'Aşhane' hizmetleriyle yüz binlerce yurttaşa ücretsiz yemek ulaştırdı. Toplam 542 bin 66 paket yemek, salgın sürecinde ihtiyaç sahibi vatandaşların kapısına kadar ulaştırıldı. Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 2 milyon 748 bin lirayı Aşhane hizmetlerinde kullandı.

Salgında 166 bin 500 gıda kolisi dağıtıldı

Büyükşehir Belediyesi, salgının ekonomik sıkıntılarıyla karşı karşıya kalan esnafa ve talepte bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlara 166 bin 500 adet gıda kolisi yardımı yaptı. Başkan Vahap Seçer, gıda kolisi yardımıyla ilgili "Hiç kimseden esirgemedik. Beyana tabi 166 bin 500 adet gıda kolisi dağıtıldı. Bunun da karşılığı 17 milyon 448 bin lira. 15,5 kiloluk; içinde her türlü gıda maddesinin birinci sınıf kalitelisinin olduğu bir dağıtım gerçekleştirdik" dedi.

Halk Kart ödemeleri 2021'de artıyor

Büyükşehir Belediyesi, başlatılan projeleri sürdürmeyi ve 2021 yılında yeni projeleri hayata geçirmeyi planlıyor. 2021 yılı için sosyal hizmetler alanındaki büyük projeler için ayrılan bütçe 49 milyon 662 bin lira oldu. Söz konusu bütçe içerisinde Halk Kart, aşhane hizmetleri, öğrenim, gıda kolisi ve eşya yardımları gibi birçok yardım kalemi yer aldı. Başkan Seçer, Halk Kart ödemelerinde 2021 yılında artış yapacaklarını belirterek, "90 TL olan kısım 100 TL, 160 TL olan kartlar da 180 TL, 1 Ocak itibariyle artık yardım alabilecekler. Onun için de 20 milyon lira bir bütçe ayırmışız" diye konuştu.

Eğitime önemli bütçe ayrıldı

Geçen yıl öğrenim yardımı için öğrencilerin her birine bin 250 TL yardımda bulunduklarını, 2021 için bu tutarın artırıldığını ifade eden Başkan Seçer, "Bu yıl da bin 400 TL'ye çıkarttık onu. Yaklaşık 8 bin öğrencimiz faydalanacak. Bunun için de 11 milyon 200 bin TL bütçe ayırdık" ifadelerine yer verdi.

Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri için 2021 yılında 1 milyon 600 bin lira bütçe belirlenirken, 3 milyon 270 bin liralık "Öğrencilere Kırtasiye Seti Yardımı" 2021 yılı bütçe kaleminde dikkat çeken eğitim yardımları arasında yer aldı.

"Mahalle Mutfakları'nın sayısı artacak"

Şu anda kent merkezinde 7 noktasında biri sabit 6'sı mobil hizmet veren Mahalle Mutfakları'nın sayısını da 2021 yılında artırmayı planladıklarını duyuran Başkan Seçer, "Bizim Mahalle Mutfakları önemli. Bunların sayısı artacak. Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de. Bir önemli husus da şu; bunlar yoksul insanların, akşama kadar yevmiyeyle çalışan insanların evine temiz, düzenli, hayvansal protein içeren, 3 çeşidi 3 TL'ye mal ettiği bir yemek hizmeti" dedi.

"Hepsi 2021 yılı içerisinde gerçekleşecek projeler olacak"

Yeni yıl için belirlenen bütçe içerisinde 100 bin lira ayrılan "Mobil Kuaför Hizmeti" ve 576 bin lira tutarındaki "Konukevi Projesi" de dikkat çeken kalemlerin başında yer aldı. Mobil Kuaför ile il genelinde kırsal mahallelerde yaşayan 11 bin 520 vatandaşa kuaförlük hizmeti götürülmesi, Konukevi Projesiyle ise merkez dışındaki ilçelerden gelen 7 bin 300 hasta ve hasta yakınına konaklama hizmeti sunulması planlandı.

Sosyal hizmetler alanındaki büyük projeler için 2021 yılında 49 milyon 662 bin liralık bir bütçe ayırdıklarını belirten Başkan Seçer, şu ana kadar hayata geçirilen projelerin artarak sürdürüleceğini belirtti. Seçer, yeni projelerin de hayata geçirileceğini vurgulayarak, "Hepsi 2021 yılı içerisinde gerçekleşecek projeler olacak" dedi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı