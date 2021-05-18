Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs'ta Mobil Cumhuriyet Fener Alayı düzenliyor
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Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs'ta Mobil Cumhuriyet Fener Alayı düzenliyor

Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs'ta Mobil Cumhuriyet Fener Alayı düzenliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya Büyükşehir Belediyesi, pandemi nedeniyle evlerde kutlanacak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı akşamı Cumhuriyet Mobil Fener Alayı düzenleyecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, pandemi nedeniyle evlerde kutlanacak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı akşamı Cumhuriyet Mobil Fener Alayı düzenleyecek. Konyaaltı Varyant 'tan saat 20.00'de başlayacak mobil fener alayına Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de katılacak. Temsili Bandırma Vapuru ve araçlardan oluşacak fener alayına vatandaşlar ve sivil araçlar katılamayacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, temsili Bandırma Vapuru ve belediye hizmet araçları eşliğinde Mobil Cumhuriyet Fener Alayı düzenleyecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de mobil fener alayına katılarak, üstü açık araç üzerinden Antalyalıları selamlayacak.

"Konyaaltı Varyant'tan başlayacak"

Mobil fener alayı her 19 Mayıs'ta olduğu gibi saat 20.00'de Konyaaltı Varyantından başlayacak. Korteje ellerinde meşaleyle genç sporcular eşlik edecek. Fener alayı Cumhuriyet Meydanı'na ulaştığında burada hazır bulunan 19 genç sporcu ile birlikte İstiklal Marşı ve Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi okunacak. Meydandaki gösteri havuzunda su gösterisi gerçekleştirilecek. Sadece araçların yer alacağı fener alayına ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenlere vatandaşlar katılamayacak. Fener Alayı ve tören, Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından ve abbtv'den yayınlanacak.Ardından merkez ilçeleri dolaşacak mobil fener alayı Cam Piramit'te son bulacak. Mobil fener alayındaki araçlar, Türk Bayrakları, Atatürk Posterleri, balonlar ve meşalelerle süslenecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası, temsili Bandırma Vapuru üzerinden marşlar ve şarkılar seslendirecek. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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