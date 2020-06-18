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Büyükşehir Belediyesi, 14 ayda 202 bin 137 ton sıcak asfalt döktü

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 14 ayda toplam 202 bin 137 ton sıcak asfalt kaplama ve yama çalışması gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi, 14 ayda 202 bin 137 ton sıcak asfalt döktü
18.06.2020 12:16 | Son Güncelleme: 18.06.2020 12:20

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 14 ayda toplam 202 bin 137 ton sıcak asfalt kaplama ve yama çalışması gerçekleştirdi. Ekipler ayrıca, çiftçilerin ürünlerini pazara kolaylıkla ulaştırabilmeleri için de 141 kilometre sathi asfalt kaplama çalışması yaptı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sorumluluk alanındaki yolların kalitesini ve standardını yükseltmek, daha modern ve güvenli ulaşım sağlamak amacıyla yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, kent genelinde sıcak asfaltla yol yapım, bakım ve onarım, sathi asfalt kaplama, yol açma, yol genişletme, karla mücadele, kaldırım ve menfez yapımı gibi çalışmalarla kaliteli bir yol ağı oluştururken, korona virüs salgını sürecinde de çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Büyükşehir ekipleri, uzun yıllar yol çalışması bekleyen kırsal mahallelerden kent merkezindeki en işlek noktalara kadar birçok çalışma gerçekleştirdi.

1 Nisan 2019'dan bu yana 202 bin 137 ton sıcak asfalt çalışması yapıldı

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından 1 Nisan 2019-31 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılan çalışmalar kapsamında kent genelinde toplam 202 bin 137 ton sıcak asfalt kaplama (BSK) ve sıcak asfalt yama çalışması gerçekleştirildi. Ayrıca, 141 kilometre sathi asfalt kaplama çalışması yapıldı.

Ekipler, 14 aylık süreçte 159 kilometre yol genişletme çalışması, 2 bin 102 kilometre stabilize malzemeli yol bakım, onarım ve 232 kilometre serme, sulama, sıkıştırmanın yanı sıra 87 bin 205 metrekare kaldırım çalışması yaptı. 7 bin 522 metre yağmur suyu hattı ve 28 kilometre dere temizlik çalışması da ekipler tarafından yapıldı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in göreve geldikten sonra inşaatını yeniden başlattığı Kuvayı Milliye Katlı Kavşağı tamamlandı ve hizmete açıldı. Yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde, yurttaşların güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalar yapan Büyükşehir ekipleri, Egemenlik Katlı Kavşağının doğu ve batı istikametinde, 2 asansörlü ve yürüyen merdivenli yaya üst geçidini hizmete sundu.

Tarımsal ürünlerin pazara ulaşımı kolaylaştırıldı

Öte yandan ekipler, tarımsal ürünlerin piyasaya ulaşımında üreticilerin emek, zaman ve maliyet açısından rekabet koşullarına ayak uydurabilmesi ve dezavantajlı duruma düşmemesi için üreticiye fayda sağlayacak çalışmalara aralıksız olarak devam ediyor. Ekipler, bu kapsamda sorumluluk alanında olmamasına rağmen muhtarlar ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda, sadece 4 merkez ilçenin bahçe yollarında 751 kilometre greyder ile reglaj çalışması yaparak, üreticiye büyük kolaylık sağladı. İhtiyaç olan yerlere büz boru ve baks menfez yerleştirerek, yağmur sularının tahliyesi için altyapı desteğini de sağlayan ekipler, 36 mahallede çalışmalarını tamamladı.

Özellikle tarım bölgelerinde plan ve programa alınan yol çalışmaları aralıksız olarak devam edecek.

Pandemi sürecinde hizmetler aralıksız sürdü

Korona virüs salgını sürecinde de sıcak asfalt kaplama ve yol bakım, onarım çalışmaları aralıksız devam etti. Ekipler tarafından 11 Mart-31 Mayıs tarihleri arasında 26 bin 43 ton sıcak asfalt kaplama ve 14 bin 533 ton sıcak asfalt yama olmak üzere toplam 40 bin 576 ton sıcak asfalt çalışması gerçekleştirildi.

Ekipler, pandemi süreci boyunca 13,40 kilometre sathi asfalt kaplama, 25 kilometre yol genişletme, 575 kilometre greyder ile banket bakım ve tesviye, 75 kilometre heyelan temizleme, 111 kilometre karla mücadele, 36 kilometre serme, sulama, sıkıştırma çalışmasını tamamladı. Ayrıca Büyükşehir ekipleri, 11 Mart'tan bu yana 26 bin 205 metrekare kaldırım ve 13 bin 330 metre bordür döşedi, 876 metre taş duvar örme çalışması yaptı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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