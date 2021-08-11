BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZİN KADIN KURSİYERLERİ AKDAMAR ADASINI GEZDİ
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BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZİN KADIN KURSİYERLERİ AKDAMAR ADASINI GEZDİ

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZİN KADIN KURSİYERLERİ AKDAMAR ADASINI GEZDİ
Habermetre - Haberler | Toplum

Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı kursiyerleri kentteki doğal ve kültürel mekanları gezdi.

Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı kursiyerleri kentteki doğal ve kültürel mekanları gezdi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen program ile Kadın ve Aile Merkezi ile Bostaniçi Kadın Kursunda eğitim gören kursiyerlerin moral ve motivasyonun artırılması amacıyla gezi programı düzenlendi. Otobüslerle kadın ve aile merkezinden alınan kadınlar, Edremit İskelesine götürüldü. Burada Ulaştırma Dairesi Başkanlığına ait deniz otobüsleriyle Van Gölü'nün masmavi sularında, yaklaşık bir saat süren yolculuğun ardından tarihi Akdamar Adası'na gitti. Burada tarihi kiliseyi ve adayı gezen kadınlar, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Düzenlenen programa Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez, Ak Parti Van Milletvekili Abdulat Arvas'ın eşi Mukadder Arvas, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Selma Biçek ve kursiyerler katıldı.

Yapılan geziden çok keyif aldığını belirten kadınlar, "Van Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu bu etkinlik bizleri çok mutlu etti. Turdan çok keyif aldık. Bu güzel etkinlik için Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyoruz" dediler.

Programda ayrıca kursiyerlere İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polis ekipleri tarafından KADES uygulaması anlatılarak broşürler dağıtıldı.

Kaynak: Habermetre

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