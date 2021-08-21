BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZİN ANNE-BABA OKULU SEMİNERİ BAŞLADI

Van Büyükşehir Belediyesi, çocuk gelişimiyle ilgili 'Anne-Baba Okulu' semineri düzenledi.

Van Büyükşehir Belediyesi, çocuk gelişimiyle ilgili 'Anne-Baba Okulu' semineri düzenledi. Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) tarafından başlatılan ve İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından desteklenen Anne-Baba okulu, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığının organizasyonunda Vanlı ailelerle buluştu. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez'in katılımıyla Van Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen seminer, Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Ailelerin yoğun katılım gösterdiği seminer, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek'in selamlama konuşmasının ardından, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez'in açılış konuşmasıyla devam etti. Konuşmasında anne-babalığın önemine vurgu yapan Meral Bilmez, Anne-Baba olmanın Allah'ın bahşettiği en güzel nimetlerden biri olduğunu ifade etti. Anne-babalığın, kelimelerle anlatılamayacak kadar güzel ve kutsal olduğunu vurgulayan Bilmez, "Annelik, renk, dil, din, ırk ayrımı yapmaksızın, rabbimizin yarattığı bütün güzel varlıklara hediyesidir. Anne sadece biyolojik olarak sahip olunacak bir nimet değildir. Bir çocuğu dünyaya getirebilme şansına sahip olamamış, ancak yüreği annelikle taçlanmış çok kıymetli insanlar var. Çocuklara çok büyük değer veren, insan olma hasreti çok gelişmiş çok güzel insanlar da var. Annelik evlatlarını koruyan, esirgeyen, muhafaza eden, merhamet dolu bir duygudur. Ancak annelik sadece merhametten ibaret de değildir. Ben şuna inanıyorum; annelik, sorumluluktur. Bizim vesilemiz ile dünyaya gelen, bizden ayrı, bize ait olamayan bir bireyi gerçek anlamda yetişmesini sağlamak üzere, omuzlarımıza yüklenmiş bir sorumluluktur. Bu sorumluluğu en iyi nasıl yaparız, onu sadece müşfik bir şekilde sarıp, sarmalayarak, her türlü tehlikeden onu koruyarak yapabiliriz. Bize ait bir mal olduğunu düşünmeksizin, tamamen bir insan olduğunu kabul ederek, hak ettiği saygıyı, değeri, ilgiyi göstermemiz gerekir. Ayrıca sorumluluk noktasıyla hareket ederek ona bunu gösterdiğimiz zaman, kaliteli bir annelik yapabileceğimize inanıyorum. Bu anlamda SODİMER programı çok kıymetli ve anlamlıdır. Katılımlarımızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

"AİLEYİ KORUYABİLMEK İÇİN ANNE VE BABALARIN İYİ EĞİTİLMESİ GEREKİYOR"

Daha sonra konuşan SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan ise Anne-Babaların çocukların ilk öğretmenleri olduğunu evlerimizin ise çocuklarımızın öğrenmeye başladıkları ilkokulları olduğunu söyledi. Yüce Dinimizin aileye büyük önem verdiğinin altını çizen Prof. Dr. Levent Eraslan, "En büyük örnek de, iki cihan serveri Hz. Peygamberdir. Hem bir eş olarak, hem bir baba olarak, hem de bizlere örnek olarak çok açık bir şekilde, bizlere bazı davranışları gösterir. Aile hiç olmadığı kadar hızlı bir şekilde dönüşüm geçirmektedir. Bu dönüşüm süreçlerini iyi anlarsak, aile adı verilen ve ilkokuldan beri bizlere öğretilen toplumun o küçük temel taşını koruyabiliriz. İnsanlar özellikle bizim gibi toplumlarda aile temelli, aile kurma motivasyonu ile yetişirler. Ancak ne yazık ki ülkemizde son yıllarda her 4 evlilikten biri, boşanmayla sonuçlanmaktadır. Her dört çiftten biri, ilk 5 yıl içerisinde maalesef boşanmaktadır. Bunun çeşitli nedenleri vardır. 5 ile 10'uncu yıl arasında problem yok. 10-16 yılları arasında boşanma problemi tekrar gündeme geliyor. 20 yıldan sonra herhangi bir problem yok. Bunlar göz önüne alınarak, anne ve babaların iyi bir şekilde eğitilmesi gerekmektedir. Umarım verilecek eğitimler sizlere katkı sunar" diye konuştu. Konuşmaların ardından program, Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Sadi Seferoğlu'nun 'Dijital Ebeveynlik' ile Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Okul Öncesi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Elif Yılmaz, 'Anne Baba Tutumları ve Etkili İletişim' konularında yaptıkları sunumlar ile devam etti. İki gün sürecek seminerlerin ardından programa katılan anne ve babalara katılım belgesi verilecek.

Kaynak: Habermetre