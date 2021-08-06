BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZDEN KADINLARA SEMİNER
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BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZDEN KADINLARA SEMİNER

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZDEN KADINLARA SEMİNER
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Van Büyükşehir Belediyesi "Ecdadımız Kur'an ile Buluşuyor" projesi kapsamında kadınlara yönelik seminer düzenledi.

Van Büyükşehir Belediyesi "Ecdadımız Kur'an ile Buluşuyor" projesi kapsamında kadınlara yönelik seminer düzenledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Van Büyükşehir Belediyesi ile Van Gençlik Eğitim Akademisi Derneğinin ortaklaşa düzenlediği "Ecdadımız Kur'an ile Buluşuyor" projesi kapsamında kadınlara seminer verildi. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığının koordinasyonun da Kadın ve Aile Merkezinde düzenlenen seminere Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Selma Biçek ve kadınlar katıldı.

Kadınların yoğun ilgi gösterdiği seminerde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ömer Demirbağ katılımcılara kuran okuma, Peygamberimizin hayatı ve İslam ahlakı gibi konularda bilgiler verdi. Proje kapsamında kentte yaşayan gönüllü gençler 65 üstü yaşlılara evlerine giderek Kur'an-ı kerim eğitimi veriyor.

Yapılan seminer soru ve cevap bölümüyle sonlanırken, program sonunda Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez, Dr. Ömer Demirbağ'a teşekkür plaketi verdi.

Kaynak: Habermetre

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