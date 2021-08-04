BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZDEN ÇOCUKLARA MORAL VE MOTİVASYON ETKİNLİĞİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZDEN ÇOCUKLARA MORAL VE MOTİVASYON ETKİNLİĞİ

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZDEN ÇOCUKLARA MORAL VE MOTİVASYON ETKİNLİĞİ
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Sevgi evlerinde kalan çocuklar için çocuk şenliği düzenledi.

Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Sevgi evlerinde kalan çocuklar için çocuk şenliği düzenledi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı önünde düzenlenen etkinliğe, Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez, Van Emniyet Müdürü Atanur Aydın'ın eşi Müşerref Aydın, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek, gönül Elçileri, sosyal medya fenomenleri ve girişimci kadınlar katıldı.

Düzenlenen etkinlikte çocuklar, çalınan müzik eşliğinde palyaço ve polislerle dans ederek gönüllerince eğlendi. Sandalye kapma oyununu da oynayan çocuklara çeşitli ikramlar yapıldı. Sevgi evlerinden gelen çocuklara ayrıca Büyükşehir Belediyesi kreş ve kuran kursuna gelen çocuklarda eşlik ederek oyunlar oynadı. Vali Bilmez'in eşi Meral Bilmez ve diğer davetliler de çocuklarla yakından ilgilendi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek, sevgi evleri ve çocuk esirgeme kurumunda kalan çocuklar için etkinlik düzenlediklerini belirterek çocukların sevgi, ilgi ve böyle sosyal ortamlara ihtiyacı olduğunu söyledi.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Mustafa Varank Ömer Halisdemir Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Onur Akay Cem Yılmaz Prens William Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Rıza Kayaalp Ahmet Ağaoğlu Valentin Rosier Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZDEN ÇOCUKLARA MORAL VE MOTİVASYON ETKİNLİĞİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.8.2021 17:29:14. #1.14#

title