BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZDEN AŞURE GÜNÜ ETKİNLİĞİ

Van Büyükşehir Belediyesi Muharrem ayı dolayısıyla "Aşure günü" etkinliği düzenlendi.

Van Büyükşehir Belediyesi Muharrem ayı dolayısıyla "Aşure günü" etkinliği düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Muharrem ayı dolayısıyla "Aşure günü" etkinliği gerçekleştirdi.

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Genel Sekreter Yardımcısı Esiner Çetin, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Mehmet Nuri Bekiroğlu ve Başkan Danışmanı Sinan Hakan İpekyolu İlçesinde bulunan Bostaniçi Kadın ve Aile Merkezi'nde kursiyer kadın ve çocuklarla "Aşure Günü" münasebetiyle bir araya geldi.

Genel Sekreter Mehmet Fatih Çelikel kadınlarla aşure ayının önemine dair sohbet edip çocuklarla ilgilendi. Çelikel ve beraberindekiler Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı aşevinin hazırladığı aşureleri kadınlara ve çocuklara dağıttı.

Kaynak: Habermetre