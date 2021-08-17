BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZ, TUŞBA SOKAĞI ASFALTLADI

Van Büyükşehir Belediyesi Edremit ilçesinde bulunan 1, 1 kilometrelik Tuşba Sokağı asfaltladı.

Van Büyükşehir Belediyesi Edremit ilçesinde bulunan 1, 1 kilometrelik Tuşba Sokağı asfaltladı. Kent ulaşımını daha konforlu bir hale getirmek için aralıksız çalışan Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde başlattığı yol ve asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Edremit ilçe Belediyesi sorumluluğunda bulunan Tuşba Sokak da sıcak asfalta kavuştu. Asfaltı yıpranan 1, 1 kilometrelik yolda eski asfalt sökülerek, yerine yeni asfalt döküldü. Yaklaşık olarak 2 bin 200 ton asfalt harcanan yol yeni haliyle modern bir görüntüye kavuştu. Kısa sürede tamamlanan Tuşba Sokağı, Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekiplerince yapılan çizgi çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: Habermetre