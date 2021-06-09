Büyükşehir Belediyemiz Sokak Hayvanları İçin Toplantı Yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Büyükşehir Belediyemiz Sokak Hayvanları İçin Toplantı Yaptı

Büyükşehir Belediyemiz Sokak Hayvanları İçin Toplantı Yaptı
Habermetre - Haberler | Toplum

Van Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyelerine sokak hayvanları ile ilgili değerlendirme ve bilgilendirme eğitimi verdi.

Van Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyelerine sokak hayvanları ile ilgili değerlendirme ve bilgilendirme eğitimi verdi.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, sokak hayvanları ile ilgili değerlendirme ve bilgilendirme toplantısı yaptı. Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya Sağlık İşleri Daire Başkanı Adil Allahverdi, Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri, Veteriner hekimler ve 13 ilçe belediyenin hayvan bakım ekipleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Sağlık İşleri Daire Başkanı Adil Allahverdi, "Her birimiz hayvan dostuyuz, belediyeler olarakta çalışmalarımızı bu yönde yürütüyoruz. Sokak hayvanları bizlerle aynı çevreyi aynı ortamı kullandıkları için de onların canı ve sağlığından da bizler sorumluyuz. Bugün burada toplanmamızın amaç da can dostlarımız için neler yapabiliriz, yapmış olduklarımızı da bir adım öteye nasıl taşıyabilirizdir. Toplantımız Van'ımıza hayırlı olsun" dedi

Toplantıda ayrıca sokak hayvanları ile ilgili karşılaşılan durumlarda belediyelerin alacağı tedbirler, sokak hayvanlarının problemlerinin nedenleri, kısırlaştırma ve sebepleri ve köpeklerin saldırma sebepleri gibi konular ele alındı.

Hayvan Sağlığı ve Koruma Şube Müdürü Abdullah Saraçer, Sokak hayvanların bakımı ile ilgili bilgi verirken, ilçe Belediyelerin görev ve sorumlukları, 5199 hayvanları koruma kanunu, Hayvanların korunmasına dair uygulama yöntemi, hayvanlarda kısırlaştırma neden önemlidir? Konuları hakkında bilgilendirme yaptı. Toplantı soru cevap şeklinde son buldu.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Rahşan Gülşan Kerimcan Durmaz Serenay Sarıkaya
Spor Şenol Güneş Burak Yılmaz Aziz Yıldırım Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Büyükşehir Belediyemiz Sokak Hayvanları İçin Toplantı Yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.06.2021 15:05:43. #1.13#

title