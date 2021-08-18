BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZ FUTBOLCU SEÇMELERİ YAPACAK

Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünün futbol altyapı seçmeleri başlıyor.

Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünün futbol altyapı seçmeleri başlıyor.

Van'da gençlere spor yapma alışkanlığının kazandırılmasını, futbolun sevdirilmesini, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutulmasını ve kentin futbol altyapısının güçlendirilmesi için Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü futbolcu seçmeleri yapacak. Bu kapsamda Gençlik ve Spor Kulübü, 2021-2022 futbolcu seçmeleri 23-27 Ağustos 2021 tarihleri arasında Sanayi semt sahası, 75. yıl semt sahası ve Nur Tatar semt Sahası'nda yapılacak.

Futbol Altyapı Teknik Heyeti tarafından yapılacak seçmelere 2002 ve 2009 doğumlu adaylar katılabilecek.

Alt yapı seçmeleri 23-24 Ağustos'ta saat 16. 00-18. 00 arası Sanayi semt Sahası'nda, 25 Ağustos Çarşamba saat 16. 00-18. 00 arası 75. yıl semt Sahasında, 26-27 Ağustos tarihlerinde ise saat 16. 00-18. 00 arası Nur tatar semt sahasında gerçekleştirilecek.

Kaynak: Habermetre