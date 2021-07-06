Büyükşehir Belediyemiz'de Kent Trafiği ile İlgili Toplantı Yapıldı
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Büyükşehir Belediyemiz'de Kent Trafiği ile İlgili Toplantı Yapıldı

Büyükşehir Belediyemiz'de Kent Trafiği ile İlgili Toplantı Yapıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Van Büyükşehir Belediyesi'nde kent trafiğinde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ile ilgili bir toplantı yapıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi'nde kent trafiğinde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ile ilgili bir toplantı yapıldı.

Genel Sekreter Mehmet Fatih Çelikel Başkanlığında yapılan toplantıya Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) Başkanı İsa Berge, Van Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Emin Tuğrul ile ilçe şoförler odası ve esnaf odası başkanları katıldı.

Toplantıda trafik sıkışıklığının ana sebepleri ve çözüm yolları konuşulurken kentin 4 giriş noktasına yapılması planlanan mahalle araçları depolama alanları ile ilgili de katılımcılarla görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıda ayrıca ticari taksilerin sorunları ve renk kodları ile ilgili konular da konuşuldu.

Toplantıda konuşan Genel Sekreter Mehmet Fatih Çelikel, kentin en önemli sorunlarından birinin de trafik sorunu olduğunu belirterek, buna sebep olan etkenler ve çözüm yolları üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Kent merkezindeki trafik sıkışıklığına çözüm bulmak için alternatif yol çalışmalarının sürdüğünü hatırlatan Çelikel, "Kentteki trafik sıkışıklığının en önemli sebeplerinden biri olan mahalle minibüsleri ile ilgili olarak da kentin 4 ana girişine depolama alanları planlıyoruz. İlçe ve bağlı mahallelerimizden gelen minibüsleri buralara alacağız. Buralardan kent merkezi ve vatandaşlarımızın gideceği güzergahlara toplu taşıma hizmeti vermeyi planlıyoruz. Gerekirse ilçeden toplama alanına gelen vatandaşlarımıza yönelik bir ücret indirimi de düşünüyoruz. Bunları sizlerle konuşmak ve en doğru kararı almak için görüşlerinizi almak istiyoruz. Kentteki trafik sıkışıklığının bir sebebi de bizim ve ilçe belediyelerimizin yenileme çalışmalarıdır. Bunları da hızlandırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Şuanda şehrimiz kilitlenmiş durumda bizler bunu aşmak istiyoruz" dedi.

Toplantı ticari taksilerle ilgili konuların ve katılımcıların görüş alışverişi ile devam etti.

Kaynak: Habermetre

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