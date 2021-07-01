Büyükşehir Belediyemiz, Covid-19 Aşısı ile İlgili Seminer Verdi
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Büyükşehir Belediyemiz, Covid-19 Aşısı ile İlgili Seminer Verdi

Büyükşehir Belediyemiz, Covid-19 Aşısı ile İlgili Seminer Verdi
Habermetre - Haberler | Toplum

Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı "Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri" kapsamında kadınlara Covid-19 salgını ve aşısı ile ilgili seminer verdi.

Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı "Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri" kapsamında kadınlara Covid-19 salgını ve aşısı ile ilgili seminer verdi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez'in himayelerinde Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek'in koordinatörlüğünde gerçekleştirilen "Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri" kadınları bilgilendirmeye devam ediyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Başkanlığı Konferans Salonunda pandemi kurallarına riayet edilerek gerçekleştirilen seminerde İl Sağlık Müdürlüğü'nden görevli Uzman Dr. Müberra Çakıcı Yavuz Covid-19 salgını ve Covid-19 aşısı ile ilgili bilgiler verdi. Yoğun katılımın sağlandığı seminere Uzman Dr. Yavuz katılımcılara pandemi sürecinde yaşananları ve aşı olmanın gerekliliğini anlattı.

Aşı olmanın gerektiğini anlatan Yavuz, "Burada hepimiz bir abla, bir anne ve bir kardeşiz onun için aşı olmalıyız. Aşı olsak bu süreci atlatacağız. Etrafımızda aşı olmayanlar var. Onları ikna edip aşıya gönderebiliriz. Kentin birçok noktasında aşı stantları var. Bunun için herkesin aşı olması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Son derece verimli geçen seminer karşılıklı görüş alışverişi ve soru-cevap bölümüyle sona erdi.

Kaynak: Habermetre

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