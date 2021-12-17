Büyükşehir Belediyeden mantar üreticilerine destek

BALIKESİR (İHA) - Kırsalda bulunan üreticilerin üretim ve pazarlama imkanlarına destek olmayı sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, mantar üretimini teşvik etmek için Karesi Halk Eğitim Merkezi Kursiyerlerine kompost ve toprak dağıtımı gerçekleştirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı çiftçiyi desteklemeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde geçim kaynağı hayvancılık olan tüm ilçelerde 73 bin kilogram süt otu tohumunu toprakla buluşturan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bu kez de mantar yetiştiricilerine büyük destek sağladı. Karesi Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan Mantar Yetiştiriciliği Kursu'nda kursiyerlerin mantarcılığa ilk adımı atması ve üretimin desteklenmesi amacıyla 2 ton 500 kilogram kompost, 1 ton 170 kilogram üst toprak ve diğer ürünlerle beraber toplam 4 ton malzeme desteği yapıldı.

Kompost nedir?

Mantarın beslenmesi için gerekli olan bu ortam; çeşitli organik maddelerin ayrıştırılması ve bazı besin elementleri eklenmesi sonucu elde edilir. Bu özel şekilde hazırlanan ortama mantar yetiştiriciliğinde "Kompost" denir. - BALIKESİR