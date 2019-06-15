Büyükşehir Belediye Meclisinin indirimli su kararı

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı ve Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Ali Osman Özdemir, "Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde gündeme getirdiğimiz ve verdiğimiz su indirimi talebimizi içeren önerge daha önce Mansur Yavaş tarafından veto edilmişti." ifadelerini kullandı.

Özdemir, yaptığı yazılı açıklamada, bugün alınan kararla öğrenci evlerinde suya yüzde 50 indirimin Büyükşehir Belediye Meclisinde oy birliğiyle kabul edildiğini anımsattı.

Kararın Ankara'da yaşayan öğrenciler için hayırlı olması temennisinde bulunan Özdemir, şunları kaydetti:

"Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde gündeme getirdiğimiz ve verdiğimiz su indirimi talebimizi içeren önerge daha önce Mansur Yavaş tarafından veto edilmişti. Gençlere verilen vaatlerin takipçisi olacağız. Mansur Yavaş tarafından ilk kararın bu olacağına dair verilen vaat inşallah çabalarımızla yakın zamanda gerçekleşir."

Kaynak: AA