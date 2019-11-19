Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı
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Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı olağan toplantısının 3'ncü birleşimi Büyükşehir Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirildi.

19.11.2019 15:52 | Son Güncelleme: 19.11.2019 15:57
Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı olağan toplantısının 3'ncü birleşimi Büyükşehir Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirildi.


Büyükşehir Meclis toplantısına, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Selim Pilten Başkanlık etti. Büyükşehir Belediye Meclis salonunda düzenlenen meclis toplantısında mazeret dilekçelerinin okunmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Meclis Toplantısında, ağırlıklı olarak imar konuları ele alındı. Gündem maddeleri arasında bulunan imar maddeleri görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.


Büyükşehir Belediye Meclisinin Kasım Ayı toplantısı 4'ncü birleşiminin, 20 Kasım 2019 Çarşamba günü saat 14.00'de yapılması kararlaştırıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA
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