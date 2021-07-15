Büyükşehir Belediye Meclisi'nde çifte kupa gururu

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'ni şampiyon kapatan, Ampute Futbol Süper Ligi'nde ise üçüncü olan İzmir Büyükşehir Belediyesi sporcuları yaşadıkları mutluluğu kentin meclisine de taşıdı.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'ni şampiyon kapatan, Ampute Futbol Süper Ligi'nde ise üçüncü olan İzmir Büyükşehir Belediyesi sporcuları yaşadıkları mutluluğu kentin meclisine de taşıdı. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Temmuz ayı ikinci birleşimine kupalarıyla birlikte katılan iki takımın başarılı oyuncuları ayakta alkışlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin Temmuz ayı ikinci birleşimi sportif başarılarıyla kente gurur yaşatan iki takımın oyuncularının katılımıyla renklendi. Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi şampiyonu İzmir Büyükşehir Belediyespor ve Türkiye Süper Ligi üçüncüsü İzmir Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı kupalarını, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu yönetiminde yapılan meclis oturumuna getirdi. Başkan Vekili Özuslu, "Kupayı göğüslüyoruz hep beraber, onurla taşıyoruz. Sizi tebrik ediyoruz" diye konuştu. Meclis üyeleri, başarılı sporcuları ayakta alkışladı. Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Kaptanı Ersin Sayın, "Söz verdik, sözümüzün arkasında durduk onun gururunu yaşıyoruz. 17 yıl sonra gelen kupayı sizlere getirdik, takdim ediyoruz. Her şey İzmir için" dedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Engelli Branşlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Uğur Baran da, "Bu kupayı Türkiye'de yaşayan 12 milyon engelli kardeşimize armağan ediyoruz" dedi.

Gökçe ve Atak'tan trafik sunumu

Meclis toplantısında kentin yeni raylı sistem projelerini ve İzmir trafiğini rahatlatacak çalışmaları anlatan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, "Biz çağdaş ulaşım planlamasının temel ilkelerine uygun hareket etmeye çalışıyoruz. Çağdaş ulaşım planlaması şunu söylüyor; kentin merkezinde tüm yol kesişimlerinde battı-çıktı yapılarak trafik sorunu çözülemez. Bu bir sonraki kavşakta bir başka battı-çıktıyı mecbur hale getirir ve sürdürülemez. Daha az maliyetle, esnek dokunuşlarla merkezde trafik sorununu çözmeye çalışıyorsanız doğru yapıyorsunuz. Esas yapmanız gereken merkeze gelecek kişisel ulaşım sayısını azaltmak. Biz bazı kentlerde daha önce uygulanan şekilde kentin merkezinin içinden geçilen ama gelinemeyen, dolayısıyla merkezinin çöktüğü bir ulaşım politikası yaratmamaya çalışıyoruz. İzmir'de Alsancak'ın çökmemesi için herkesin arabayla Alsancak'ın içinden geçtiği ama giremediği bir ulaşım düzeninin oluşturulmaması gerekiyor. Yol altyapısını geliştirmekle ilgili projelerimizde temel felsefe olarak; merkeze trafiği daha çok getiren değil bypass eden, onun içinde akışkanlığını sağlayan, toplu taşımaya öncelik veren, bireysel ulaşımı sınırlandıran, yaya ve bisiklet yollarını önceliğine alan, insan odaklı bir yaklaşım. Etap etap bunları hayata geçireceğiz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Eser Atak ise kentteki trafik durumuyla ilgili bir sunum yaptı. Pandemi sonrasında kentlilerin daha çok araba kullanımı nedeniyle yaşanan sıkıntıları, kısa, orta ve uzun vadeli projeleri anlatan Atak, önemli yatırımların hayata geçirileceğini kaydetti.

Kaynak: Habermetre