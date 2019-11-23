Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AK Partili üyelerden Başkan Yavaş'a tepki

23.11.2019 14:41 | Son Güncelleme: 23.11.2019 14:46

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Ak Partili üyeler Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yönelik eleştirilerde bulundu.



AK Partili üyeler, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın halka ihtiyaç sahiplerinin her zaman yanında olacağının mesajını verdiğini ancak 2020 yılı bütçesinde Personel giderlerini yüzde 2 oranında arttırırken, sosyal yardım, yaşlı hizmetleri, aile ve çocuk hizmetleri mezarlık ve defin giderleri için yaklaşık 4 milyon TL kısıtlamaya gittiğini öne sürdü.



Ankara Büyükşehir bütçe görüşmelerinde konuşan Büyükşehir Meclis Üyesi Mehmet Emin Ayaz, 2020 yılı bütçesinde sokak hayvanlarına ayrılan paya dikkat çekti.



Ayaz, "Ankara İline bağlı ilçelerde başıboş hayvan barınakları için de yine çok düşük bir bedel 125 bin TL ödenek konmuştur. Kesinlikle bu ödenekleri gerekirse ek bütçe yaparak çok arttırmamız gerekiyor. Siz bu ayrılan rakamlarla değil barınak, kulübe bile yapamazsınız. Yani hayvan dostlarını üzeceksiniz" iddialarında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA