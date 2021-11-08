BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KASIM AYI İLK TOPLANTISI YAPILDI

TRABZON (Habermetre) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi kasım ayı toplantıları başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, salonda bulunan Meclis üyeleri, ilçe belediye başkanları, Büyükşehir Belediyesi ve TİSKİ Genel Müdürlüğünün üst yöneticileri ve basın mensuplarını selamlayarak Meclis toplantısının açılışını gerçekleştirdi.

KARDEŞLİĞİMİZ RESMİLEŞTİ

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu meclis toplantısının açılışında, Kahramanmaraş ile olan kardeşlik ilişkisinin resmiyete dökülmesiyle ilgili bilgi verdi. Kahramanmaraş'ın şehrimizle çok uzun yıllardan beri bağlantısı olduğunu belirten Zorluoğlu, "Ancak şu ana kadar bu kardeşlik resmiyete bürünmemişti. Yani iki şehrin belediye meclislerinin karşılıklı aldığı bir karar yoktu. Geçtiğimiz eylül ayında malumunuz meclislerimizde bu kardeşliğimizi resmileştirecek kararlar almıştık. Akabinde biz Kahramanmaraş'a bir ziyarette bulunduk. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyemizin misafiri olduk. Orada aramızdaki kardeşliği hukuken de resmen de kurmuş olduk. Ben bu vesileyle Kahraman şehre ve kardeşlerimize Trabzon Büyükşehir Belediyesinden Trabzon halkının en derin sevgilerini muhabbetlerini, selamlarını iletiyorum" dedi.

BİR KEZ DAHA KUTLADI

Geçtiğimiz ay kutlanan önemli günleri de bir kez daha hatırlatan Başkan Zorluoğlu, "Ekim ayında hem Trabzon'un fethini hem de Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümünü kutladık. Bu vesile ile hem fethimizi hem de kuruluş yıl dönümümüzü bir kez daha kutluyorum" ifadelerini kullandı.

NİHAİ RAPOR HAZİRAN 2022'DE ELDE EDİLECEK

Turkcell ile bir fiber altyapı protokolü imzaladıklarını da dile getiren Başkan Zorluoğlu, "Şehrimizin çok daha etkin çok daha hızlı sonuç verebilecek bir iletişim altyapısına kavuşturulmasını hedefliyoruz. Yine Ulaşım Master Planı Trabzon'un çok önemli işlerinden bir tanesi. Geçtiğimiz günlerde 2. çalıştayını gerçekleştirdik. Güzel bir katılımla çok faydalı bir gün oldu. Burada şu ana kadar uzmanlarımızın, hocalarımızın, teknik personellerimizin elde ettiği veriler masaya yatırıldı. ve geleceğe dönük bir vizyon oluşturuldu. Aralık ayı içerisinde 3. çalıştayı da gerçekleştireceğiz. Onunla birlikte artık sona yaklaşıyoruz. Hedefimiz 2022'nin başında ilk raporu, 2022'nin haziran ayında da nihai raporu elde ederek Trabzon Ulaşım Master Planı'nı tamamlamaktır" şeklinde konuştu.

TAMAMLANAN PROJELERİN BİR KISMINI SIRALADI

Trabzon Belediyecilik tarihinin bu kadar çok yerel projenin ve yatırımın aynı anda vücut bulduğu başka bir dönemi olmadığını da vurgulayan Başkan Zorluoğlu, şu ifadeleri kullandı; "Hakikaten Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak sizlerin gayretleri ve destekleri ile beraber Trabzon'da Büyükşehir Belediyesi olarak çok büyük yatırımlara ve projelere giriştik. Bunlarla ilgili hem mecliste sizleri hem de kamuoyunu bilgilendiriyorum. Bugün çok da ayrıntıya girmeden bir kısmını isimleri ile sizlere hatırlatmak istiyorum. Yaklaşık 60 milyon dolara mal olan Türkiye'nin en modern katı atık bertaraf tesisini hizmete açtık. Tam otomatik katlı otopark, yeni öğretmenevi ve ortaokul, Yalıncak Plajı ve Sahil Düzenlemesi, Meydan Sokak Sağlıklaştırması, Fatih Parkı, Uzunsokak ve Kunduracılar Caddesi taban değişimi, çok sayıda aydınlatma çalışmaları, Uzungöl ve Sümela'da yaptığımız yenilikler. Engelsiz Yaşam Akademisi, 35 adet yeni otobüs alımı, şehir merkezindeki dolmuşların modernize edilmesi, kırsal mahallelerimizde yaptığımız ve diğer altyapı çalışmaları, 20 adet yeni temizlik aracı, Kızlar Manastırı'nın hizmete açılması bugüne kadar tamamladığımız çalışmalardan sadece bazılarıdır. Tabi bunlara sosyal yardımlar başta olmak üzere çok çeşitli sosyal belediyecilik uygulamalarımızı ve şehrimizi çok daha cazip çok daha yaşanabilir kılan birçok sosyal ve kültürel faaliyetlerimizi de eklemek isterim. "

ALANA ÇIKTIĞINIZDA GÖREBİLİRSİNİZ

"Trabzon'un merkezinde 565 km içme suyu, 200 km kanalizasyon, 70 km yağmur suyu ve 450 km fiber kablolama içeren büyük altyapı dönüşüm projemiz son sürat devam ediyor. Trabzon'umuza yakışır yeni otogar, Tonya, Arsin Şalpazarı, Of, Akçaabat, Araklı, Sürmene içme suyu arıtma çalışmaları. Bunların her biri minimum 20 milyon maksimum 150 milyona kadar bütçeleri olan çok büyük altyapı projeleridir. Şehir merkezine hizmet edecek yaklaşık 500 milyon lira bütçeli Akoluk Arıtma Tesisi ve ishale hattı projesi. İnsanımızı yeniden denizle buluşturacak olan Ganita-Faroz Sahil Düzenlemesi, 500 araçlık meydan otopark projesi, sadece hanımefendilere özel içerisinde yarı olimpik yüzme havuzu da bulunan Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezi, 350 dükkanlı Avrasya Pazarı çalışmamız, bölgedeki ilk Bilim Merkezi ve Plenataryum çalışmamız, 150'nin üzerinde kuyumcu dükkanının ve atölyesinin yer alacağı Kuyumcu Kent Projemiz, tarihi Kadınlar Hali, Sporda Performans ve Ölçüm Merkezi, ilçelerimizde başladığımız pazar yeri, otopark projeleriyle, cadde düzenlemeleri, Ulaşım Master Planı ve Çocuk Trafik Eğitim Pisti şu anda alana çıktığınızda görebileceğiniz çalışmalarımızdan sadece bazılarıdır. "

HEP BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ

"Kısa bir süre içerisinde başlayacağımız Kahramanmaraş Caddesi düzenleme işi, Uzungöl 2. etap çalışmaları, Su Sporları Merkezi, küçük sanayi sitelerinin taşınması ve Boztepe Seyir Alanı düzenlemesi gibi çalışmalarımızı da şimdilik sadece ismen sizlerle paylaşmış olayım. Daha pek çok projeyi zamanınızı almamak için sizlere zikretmedim. Belli ölçekteki ve onun üzerindekileri aktardım. Hakikaten Büyükşehir Belediyesi olarak Trabzon'da yatırımlar anlamında çok özel bir dönemi beraberce yaşıyoruz. Bu projelerde emeği olan başta meclis üyelerimiz ve Belediye ile TİSKİ yöneticileri olmak üzere herkese huzurlarınızda teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki süreçte yeni projelerle çok daha yaşanabilir bir Trabzon'u hep birlikte inşa edeceğiz. "

GÜNDEM MADDELERİ GÖRÜŞÜLDÜ

Başkan Zorluoğlu'nun açıklamalarının ardından gündem dışı teklifler gündeme alınarak ilgili komisyonlara havale edildi. Ardından gündem maddelerine geçildi. Toplantı, 2022 Yılı Gelir Tarifesi, Performans Programı, Bütçe Tasarısı ve İlçe Belediye Bütçeleri ile diğer 29 gündem maddesinin müzakere edilerek ilgili komisyonlara havale edilmesinin ardından sona erdi.

TARİH : 08. 11. 2021

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