Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran Ayı Toplantıları Sona Erdi
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Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran Ayı Toplantıları Sona Erdi

Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran Ayı Toplantıları Sona Erdi
Habermetre - Haberler | Toplum

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Haziran Ayı toplantıları Büyükşehir Belediye Meclis Toplantı salonunda gerçekleştirilen 2. birleşim ile tamamlandı.

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Haziran Ayı toplantıları Büyükşehir Belediye Meclis Toplantı salonunda gerçekleştirilen 2. birleşim ile tamamlandı.

15 Haziran 2021 Salı günü saat 14. 00'de Belediye Meclis Salonunda Meclis Başkan Vekili Nevzat Aslan Başkanlığında yapılan toplantıda ilk olarak mazeret dilekçeleri okunarak kabul edildi. Daha sonra gündemde yer alan bazı maddeler görüşülüp karara bağlanırken, diğer gündem maddeleri ise ilgili komisyonlara havale edildi. Gündem maddelerinin görüşülmesi ile Haziran ayı Meclis Toplantıları sona erdi.

Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz ayı toplantısının, 9 Temmuz Cuma günü saat 14. 00'de yapılması kararlaştırıldı.

Kaynak: Habermetre

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