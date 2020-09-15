Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül ayı 2. birleşim toplantısını gerçekleştirdi Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül Ayı 2. birleşim toplantısı gerçekleştirildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül Ayı 2. birleşim toplantısı gerçekleştirildi.

Şanlıurfa'da kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra özel sektörde çalışan sağlık çalışanlarının yayımlanan genelge doğrultusunda ücretsiz toplu taşıma haklarının devam etmesi için gündeme getirilen madde tüm parti grup başkan vekillerinin onayı ile komisyonlara gönderilmeden oy birliğiyle direk meclisten geçti. Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül Ayı birleşiminde görüşülmesi kararlaştırılan ilk gündem maddesi "Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği" ve "Kurumsal Yayın ve Tanıtım Yönetmeliği" Uygulanması ve yürürlüğe girmesi ilgili komisyona havale edilirken "Gençlik Merkezi Olarak kullanılmak üzere yer kiralanması İçin encümene yetki verildi. Sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşımın sağlanması hakkında direk karar alan Büyükşehir Belediye Meclisi Özel Halk Otobüsü Yönetmelik değişikliği hakkında ve Taşımalı Eğitim Araçları için Özel İzin Belgesi hakkındaki talepleri ise komisyona havale etti. Son olarak Büyükşehir Meclisi 22 maddelik imar ve bayındırlık komisyonuna havale edilecek konuları da görüşerek havalesini yaptı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi olarak amaçlarının halka hizmet olduğunun belirten Başkan Vekili Kaytan, "Korona virüs sürecinde hayatlarını adeta hiçe sayan sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu taşıma hakkı veren ve yine gençlere yönelik merkezin kiralanmasına yetki veren başta parti grup başkan vekilleri ve meclis üyelerine hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA