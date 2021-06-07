Büyükşehir Belediye Meclisi Çarşamba Günü Toplanıyor
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Büyükşehir Belediye Meclisi Çarşamba Günü Toplanıyor

Büyükşehir Belediye Meclisi Çarşamba Günü Toplanıyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, 2021 yılı Haziran ayı toplantısını 9 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirecek.

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, 2021 yılı Haziran ayı toplantısını 9 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirecek.

Büyükşehir Belediye Meclis salonunda saat 14. 00'de gerçekleştirilecek olan toplantıda, ağırlıklı olarak İmar maddeleri görüşülecek. Özellikle ilçeler için hazırlanan 1/1000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının görüşüleceği toplantıda ayrıca Hekimhan, Kale, Yazıhan, Akçadağ, Darende, Kuluncak, Pütürge ve Arapgir ilçe sınırları içerisinde yer alan Büyükşehir Belediyesi statüsü ile birlikte mahalleye dönüştürülen köylere kırsal mahalle statüsü kazandırılması hakkındaki imar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu da görüşülecek.

Kaynak: Habermetre

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