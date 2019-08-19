Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos toplantılarını tamamladı

19.08.2019 18:02

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi ağustos ayı olağan toplantısının son birleşimini, Büyükşehir Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirdi. Meclis toplantısına, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, başkanlık etti.

Toplantıda, S Plaka Yönetmelik Revizyonu ile ilgili gündem maddesi görüşülerek kabul edildi. Meclis, Horata Vadisi Rekreasyon Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi için bölge sakinlerinin yoğun istek ve talepleri dikkate alınarak projenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu doğrultusunda iptal edilmesi amacıyla Bakanlığa sunulması kararlaştırıldı.

Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Projenin kapsadığı Konak Mahallemizin büyük bölümünde yaşayan vatandaşlarımız projeyi istemiyorlardı. Konu mahkemeye taşınmıştı. İlgili Bakanlıklar da projenin uygulanabilirliğiyle ilgili olumsuz kararlar verdi. Biz de bu mağduriyeti ortadan kaldırmak için meclis toplantısında projeyi komisyon raporu doğrultusunda iptal etmek için Bakanlığa sunulmasını kararlaştırıyoruz. Vatandaşlarımızın hak ve hukuklarını korumak en asli görevimizdir" dedi.

Toplantıda yer alan bazı gündem maddeleri ise ilgili komisyonlara havale edilerek, Ağustos ayı çalışmaları tamamlandı.

Büyükşehir Belediye Meclisinin Eylül ayı olağan toplantısı 11 Eylül Çarşamba günü saat 14.00'da gerçekleştirilecek. - MALATYA

Kaynak: İHA