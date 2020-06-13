Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet Çondur ile oğlu trafik kazasında yaralandı Aydın'ın İncirliova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Aydın Büyükşehir ve Germencik belediyeleri meclis üyesi Mehmet Çondur ile oğlu Vedat Çondur yaralandı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Aydın Büyükşehir ve Germencik belediyeleri meclis üyesi Mehmet Çondur ile oğlu Vedat Çondur yaralandı. Mehmet Çondur (62) idaresindeki 09 AAL 83 plakalı otomobil, İzmir-Aydın kara yolu Sandıklı mevkisinde yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada yaralanan Mehmet Çondur ile oğlu Vedat Çondur (25), sağlık ekiplerince Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Bu arada, Vedat Çondur'un daha önce trafik kazası geçirdiği, bu nedenle bedensel engeli bulunduğu öğrenildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kaynak: AA