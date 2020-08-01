Büyükşehir Belediye Meclis kararları artık online ortamda
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Büyükşehir Belediye Meclis kararları artık online ortamda

Büyükşehir Belediye Meclis kararları artık online ortamda Şeffaflık ve hesap verilebilirlik anlayışı ile çalışmalarına devam eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, her ay önemli konuların görüşüldüğü Belediye Meclisi'nde alınan kararları da elektronik ortamda paylaşmaya başladı.

01.08.2020 11:04 | Son Güncelleme: 01.08.2020 11:30

Büyükşehir Belediye Meclis kararları artık online ortamda

ANKARA - Şeffaflık ve hesap verilebilirlik anlayışı ile çalışmalarına devam eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, her ay önemli konuların görüşüldüğü Belediye Meclisi'nde alınan kararları da elektronik ortamda paylaşmaya başladı.

Tasarruf uygulamaları kapsamında kağıt israfının önüne geçmeyi amaçlayan Büyükşehir Belediyesi internet sitesinde E-Dergi adı altında Meclis kararlarını yayınlıyor. Dünyanın her yerinden sanal ortamda ya da akıllı cep telefonlarıyla meclis kararları takip edilebilecek. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yerel yönetim faaliyetlerinde hesap verilebilirlik ve şeffaflık anlayışı tüm birimlerde yaygınlaşmaya devam ediyor. Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı bu anlayış doğrultusunda temmuz ayı itibarıyla Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınan kararları elektronik ortama taşıdı.

E-Dergi ile kağıt tasarrufu

Büyükşehir Belediyesi kamu hizmetlerinin kalitesini artırmak, vatandaşlarla arasındaki mesafeyi kaldırmak ve kaliteli bir hizmet anlayışıyla yeni uygulamaları birer birer hayata geçiriyor. Pandemi sürecinde birçok projeyi ve etkinliği elektronik ortamda paylaşan Büyükşehir Belediyesi, kağıt israfının önüne geçmek amacıyla Meclis kararlarını E-Dergi adıyla internet ortamında yayınlamaya başladı. Kağıt tasarrufuna büyük katkısı olacak yeni uygulama sayesinde bundan sonra meclis kararlarının kağıt çıktısı da alınmayacak. Meclis üyeleri dahil isteyen herkes internet üzerinden ya da akıllı cep telefonlarıyla meclis kararlarına erişim sağlayabilecek.

Dünyanın her yerinden meclis kararlarına ulaşım

Vatandaşlar dünyanın her yerinden Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı'nın kurumsal hafızayı artırmak ve alınan meclis kararlarının görülebilmesini sağlamak için hazırladığı E-Dergi'ye "https://www.ankara.bel.tr/" adresi üzerinden kolayca ulaşabilecek. "Saydamlık ve Hesap Verilebilirlik" menüsüne girerek E-Dergi'yi görüntüleyebilecek olan vatandaşlar, Başkent'te Büyükşehir Belediye Meclisinin kent yönetimine yönelik aldığı tüm kararları yakından takip edebilecek.

Büyükşehir Belediye Meclis kararları artık online ortamda

Kaynak: İHA

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