Büyükşehir Belediye, kadın muhtarların 'Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 20 ilçede görev yapan 40 kadın muhtarı bir araya getirerek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek gerçekleştirilen programda kadın muhtarlar, mahalleleriyle ilgili konularda istişarede bulundular.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın muhtarları kahvaltıda bir araya getirdi. Sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek gerçekleştirilen kahvaltıya, kadın muhtarların yanı sıra; Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Deniz, Büyükşehir Belediyesi ile iştiraki Balıkesir Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğünde (BASKİ) görev yapan kadın daire başkanları katıldı. Bu anlamlı günde hatırlandıkları için teşekkür eden kadın muhtarlar, mahalleleriyle ilgili taleplerini de dile getirerek istişarelerde bulundular.

"Kadınlarımızı önemsiyoruz"

Bu günün dünyadaki tüm emekçi kadınlara ithaf edildiğini söyleyen Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Deniz "Bu anlamlı günü, ilimize bağlı 40 kadın muhtarımızla ve kadın daire başkanlarımızla geçirdik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'ın sağladığı imkanla bir aradayız. Hayatı kolaylaştırmak adına Büyükşehir Belediyesi olarak coğrafyamızın tamamında kadın-erkek ayrımı yapmaksızın güzel işler yapmaya gayret ediyoruz. Kadınlarımız, ne kadar aktif olursa, sahada olursa sorunların çözümü noktasında yardımcı olurlarsa işler daha kolay yapılıyor. Kadınlarımızı önemsiyoruz, sorumluluklarının artmasını, görevlerinin çoğalmasını istiyor ve özellikle destekliyoruz. Çalışan emekçi kadınların gününü tebrik ediyorum." diye konuştu.

"Kadına değer verdiğiniz müddetçe başaracaksınız"

Kadın muhtarlara, Başkan Yücel Yılmaz'ın selamını ileten Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Elvan Bahar Göktepe "Kadına değer verdiğiniz müddetçe başaracaksınız ama bunun için kadının kadına destek olması lazım. Dünya Emekçi Kadınlar Günümüzü kutluyorum." ifadelerini kullandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı