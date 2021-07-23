BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE İTFAİYESİ GÜNÜ YOĞUN GEÇİRDİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE İTFAİYESİ GÜNÜ YOĞUN GEÇİRDİ

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE İTFAİYESİ GÜNÜ YOĞUN GEÇİRDİ
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

Aydin Büyüksehir Belediyesi Itfaiyesi bugün Aydin genelinde çikan yanginlarda yogun mesai harcadi.

Aydin Büyüksehir Belediyesi Itfaiyesi bugün Aydin genelinde çikan yanginlarda yogun mesai harcadi. Itfaiye ekipleri bes farkli yerde çikan yangina aninda müdahale etti. Yanginlarda yaralanan iki vatandas itfaiye ekipleri tarafindan yangindan kurtarilarak hastaneye sevk edildi.

Bugün ilk yangin ihbari Kusadasi Güzelçamli'dan gelirken, ekipler marangoz atölyesinde çikan yangin alanina kisa sürede intikal ederek söndürdü ve sonrasinda da sogutma çalismasi yapti. Ilk ihbarin ardindan pesi sira yangin ihbarlarina kosan ekipler, ilk olarak Efeler Veysi Pasa Mahallesi'ndeki ev yanginina müdahale etti. Yanginda iki helyum gazi tüpü patlarken dolu dört tüp itfaiye ekiplerinin yogun gayretiyle patlamadan yangin alanindan çikarildi. Evdeki helyum gazi tüpünün patlamasiyla olusan yanginda iki vatandas çesitli yerlerinden yaralandi ve itfaiye ekipleri tarafindan bulunduklari yerden kurtarildi.

Daha sonra Sultanhisar Ilçesi Rekmez Mahallesi Nysa yolunda çikan arazi yangininda da hizlica söndürme ve sogutma çalismalarina baslayan ekipler, Buharkent ilçesi Murat Dagi Mahallesi Üçkuyular Mevkisi'nde çikan yangini söndürmek için de yogun çaba sarf etti. Ekipler ayrica yine Kusadasi Güzelçamli Mahallesi'nde Funda Sitesi'nde bir evde çikan yangina da hizlica müdahale ederek büyümeden söndürdü.

Canla basla çalisan Aydin Büyüksehir Belediyesi'nin donanimli itfaiyecilerini tebrik eden Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu, yaralanan vatandaslara acil sifalar dilerken yanginlarda mallari zarar gören vatandaslara da geçmis olsun dileklerini iletti.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Derya Yanık Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Seda Sayan Derya Uluğ Kadir Doğulu Kaan Yıldırım
Spor Ali Koç Burak Elmas Gökhan Gönül Mario Balotelli Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE İTFAİYESİ GÜNÜ YOĞUN GEÇİRDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.7.2021 21:21:45. #1.15#

title