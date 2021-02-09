Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu El Kabir, 3 hafta sahalardan uzak kalacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu El Kabir, 3 hafta sahalardan uzak kalacak

09.02.2021 15:53 | Son Güncelleme: 09.02.2021 15:56
Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu El Kabir, 3 hafta sahalardan uzak kalacak

Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da yeni transferlerden Mostapha El Kabir'in 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da yeni transferlerden Mostapha El Kabir'in 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Kulüp doktoru Selçuk Gül, futbolcular Elba Rashani, Gabriel Obertan ve Mostapha El Kabir'in sakatlıkları hakkında kulübün sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Gül, Süper Lig'in 24. haftasında Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan El Kabir'in sağ arka adalesinde tendon hasarı olduğunu ve 3 hafta sahalardan uzak kalacağını bildirdi.

Fenerbahçe maçında tendon yırtığı tespit edilen Obertan'ın ise 4 haftalık tedavi sürecinin tamamlandığını ifade eden Gül, oyuncunun 1 hafta sonra takımla çalışmalara başlanacağının planlandığını kaydetti.

Gül, devre arası takım kadrosuna katılan Elba Rashani'nin bireysel antrenmanlarını tamamladığını ve takımla çalışmalara başladığını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Alişan Cem Yılmaz Selami Şahin Erol Büyükburç
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Ünal Karaman Tolga Ciğerci Abdullah Avcı
Tüm Haberler İzmir İstifa Yangın Fırtına
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu El Kabir, 3 hafta sahalardan uzak kalacak - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.2.2021 16:11:47. #1.16#
title